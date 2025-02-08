İlginç yarışma: Eksi 20 derecede saçlarını donduruyorlar
Kanada'nın kuzey batı bölgesinde bulunan "Takhini Kaplıcaları" (Takhini Hot Springs) geleneksel hale gelen "Saç Dondurma" yarışmasına ev sahipliği yaptı.
Kanada'da yer alan Takhini kaplıca merkezi ise Uluslararası Saç Dondurma yarışması düzenlendi. İşte birbirinden ilginç donuk saç modelleri...
Yarışmacılar, yaklaşık 40°C sıcaklıktaki kaplıcaya girerek vücutlarını ısıtıyorlar. Sonra işin eğlenceli kısmı başlıyor. Kaplıcadan yükselen sıcak su buharı saçlara yapışıyor ve dışarıdaki dondurucu soğukla buluştuğunda saçlar buzdan heykellere dönüşüyor.
Genel Müdür Andrew Umbrich, Yukon eyaletindeki Whitehorse'da bulunan Eclipse Nordic Hot Springs'in ziyaretçilerine dünyadaki muhtemelen tek saç dondurma yarışmasına katılma fırsatı sunduğunu söyledi.
Yarışmaya katılanlar, altı farklı kategoride değerlendiriliyor:
En İyi Erkek Saç Modeli
En İyi Kadın Saç Modeli
En İyi Grup Çalışması
En Yaratıcı Tasarım
Halkın Seçimi (Nongshim Ödülü)
En İyi Dondurulmuş Sakal
Her kategorinin kazananı tam 2.000 dolar ödül kazanıyor!
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