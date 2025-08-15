İlişkilerin milenyum versiyonu: Uyku Boşanması

"Uyku boşanması" yani daha iyi bir uyku için çiftlerin yataklarını ayırması, son yıllardaki gözde sağlıklı yaşam trendleri arasında dikkat çekiyor. Bu uygulamanın kalp sağlığına katkı sağlayabileceğini açıklayan Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, uyku boşanmasının ilişkilerdeki gerilimi azalttığını açıkladı.

UYKU BOŞANMASI NEDİR?

Uyku boşanması, genellikle bir çiftin uyku alışkanlıklarının birbiriyle çakışmaması durumunda başvurulan bir seçenektir. Farklı uyku düzenleri, bir çiftin uyku kalitesini etkileyebilir ve genellikle birbirlerini uykularında rahatsız etme riskini artırır.

UYKU BOŞANMASININ UYKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Uyku boşanması, uykunun kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Birçok kişi, aynı yatakta başka bir kişiyle uyumanın, uyku döngüsünü etkileyebilecek çeşitli sorunlara yol açtığını belirtmektedir. Bunlar arasında, yatakta yer kalmaması, hareketlerden kaynaklanan rahatsızlık, horlama veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarından dolayı uyanma durumları bulunmaktadır.

UYKU BOŞANMASININ FAYDALARI

Prof. Dr. Nevrez Koylan, uyku boşanması uygulamasının genel sağlığa katkılarını sıraladı:

Horlama, sürekli dönüp durma ya da farklı saatlerde yatma gibi partnerler arasındaki farklılıklar ortadan kalkar, kişilerin uykusu bölünmez.

Kesintisiz ve kaliteli bir uyku, kalp-damar sağlığından bağışıklık sistemine, metabolizmadan zihinsel iyiliğe kadar vücudun birçok sistemine iyi gelir.

Herkesin zaman zaman yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Ayrı uyumak kişisel aran yaratır, çiftler arasında huzuru artırmaya yardımcı olur.

İyi uyku, sabah daha dinç uyanmayı sağlayarak günün enerjik ve verimli geçmesini sağlar.

Uykusuzluk yüzünden çıkan küçük tartışmalar azalır, ilişkideki gerginlik seviyesi düşer.

Son yıllarda "uyku boşanması" trendinin artış göstermesini eleştiren bilim insanları da bulunmakta.

PARNTNERİNİZLE BİRLİKTE UYUMANIN FAYDALARI

Evlilik ve aile terapisti Claudia de Llano'ya göre , partnerinizin yanında uyumak fiziksel, duygusal ve ruhsal bağınızı derinleştirmek de dahil olmak üzere birçok yönden ruh sağlığınıza fayda sağlayabilir.

Sleep dergisinde yayınlanan 2022 tarihli bir araştırma, partnerinizin yanında uyumanın ruh sağlığınız için birçok fayda sağlayabileceği sonucuna vardı, bunlar arasında şunlar yer alıyor: