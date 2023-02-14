İlk cemre düştü mü? İlk cemre ne zaman düşecek?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:44

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 17:44

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı anlamına gelen cemre, ilkbaharın yaklaşmasıyla beraber gündeme geldi. Senede üç kez düşen ve baharın gelişi anlamına gelen cemrenin, bu sene ilk ne zaman düşeceği merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

İLK CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

2023'ün ilk cemresi henüz düşmedi.

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. Cemre, yaklaşık 3 hafta boyunca kalacak.

İLK CEMRE NEREYE DÜŞECEK?

İlk cemre havaya düşecek.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRELER NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Cemre, kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise, Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir. Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.



