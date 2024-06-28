İlk kez fotoğraflarını paylaşmıştı... Yasemin Şefkatli'den oğluna gelen 'çirkin' yorumuna yanıt

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzlerinin göründüğü bir fotoğrafı ilk kez paylaştı. Şefkatli, takipçisinin bebekleri için yaptığı; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklindeki yorumuna karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:43
İlk kez fotoğraflarını paylaşmıştı... Yasemin Şefkatli'den oğluna gelen 'çirkin' yorumuna yanıt
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2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve günlük hayatlarından kesitler yayımlayan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, doğumdan aylar sonra ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Oğullarıyla birlikte çektirdikleri aile fotoğraflarını yayımlayan çiftin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Takipçilerinden biri; "Ay, bu çocuklar çirkin" şeklinde bir yorum yaptı.

Yasemin Şefkatli, söz konusu yorumu ifşa ederek; "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları..." şeklinde tepki gösterdi. Şefkatli, ardından; "Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cümlesiyle olumsuz yorumda bulunan kişiyi ti'ye aldı.


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