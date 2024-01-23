Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti ikizlerini kucaklarına aldı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.01.2024 - 09:59

Geçen yıllarda görkemli bir törenle nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri dünyaya geldi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ünlü çift ikizlerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.