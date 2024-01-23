Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti ikizlerini kucaklarına aldı
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları dünyaya geldi.
Geçen yıllarda görkemli bir törenle nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri dünyaya geldi.
İSİMLERİ BELLİ OLDU
Ünlü çift ikizlerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.
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