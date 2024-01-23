Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti ikizlerini kucaklarına aldı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları dünyaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 09:59
Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çifti ikizlerini kucaklarına aldı
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Geçen yıllarda görkemli bir törenle nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinin ikizleri dünyaya geldi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Ünlü çift ikizlerine kendi babalarının adını koydu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir oldu.


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