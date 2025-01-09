İlk kez katıldığında 2. olmuştu... All Star'da 2. haftada veda etti!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 00:31

Güncelleme: 09.01.2025 - 00:31

Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda adaya veda eden 2. isim belli oldu. Geçen hafta elenen Kübra'nın ardından adaya Barış Murat Yağcı veda etti. 2020 sezonunda 2. olan, 2022 All Star'da 17. olan Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti.

Yarıştığı iki düelloyu da kaybeden Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti. Adilhan ile son düellola yarışan Barış 5-4 kaybetti. Düello oyununun ilk etabında potadan kurtulmayı başaran isimler Efecan ve Batuhan oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Pınar Saka

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Melih Altın

Doğuş Dicle

Kaan Kazgan

Merve Özdemir

Yusuf Yıldız

Ayşe Yüksel

Batuhan Karacakaya

Volkan Çetinkaya

ALL STAR TAKIMI

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Batuhan Gökgoz