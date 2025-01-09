İlk kez katıldığında 2. olmuştu... All Star'da 2. haftada veda etti!
Survivor All Star - Gönüllüler'de adaya veda eden isim belli oldu.
Survivor All Star - Gönüllüler 2025 sezonunda adaya veda eden 2. isim belli oldu. Geçen hafta elenen Kübra'nın ardından adaya Barış Murat Yağcı veda etti. 2020 sezonunda 2. olan, 2022 All Star'da 17. olan Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti.
Yarıştığı iki düelloyu da kaybeden Barış Murat Yağcı yarışmaya veda etti. Adilhan ile son düellola yarışan Barış 5-4 kaybetti. Düello oyununun ilk etabında potadan kurtulmayı başaran isimler Efecan ve Batuhan oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Pınar Saka
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Melih Altın
Doğuş Dicle
Kaan Kazgan
Merve Özdemir
Yusuf Yıldız
Ayşe Yüksel
Batuhan Karacakaya
Volkan Çetinkaya
ALL STAR TAKIMI
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Batuhan Gökgoz
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