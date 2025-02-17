Spotify'ın yıllar önce duyurduğu özellik ne zaman geliyor?

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:59

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:59

Kayıpsız müzik dinlemek isteyenlerin bir platformdan aradığı özelliklerden biri de Hi-Fi oluyor. Spotify'da olmayan özellik bundan 8 yıl önce duyurulmuştu. Platforma Hi-Fi desteğinin gelecek olması ses getirmiş ve Spotify'a geçenlerin sayısını bile artırmıştı ancak özellik 2025 yılı gelmiş olmasına rağmen getirilmedi.

SPOTIFY BU YIL BİTMEDEN Hi-Fi ÖZELLİĞİNİ SUNACAK

Yeni çıkan haberlere göreyse platform artık Hi-Fi özelliğini kullanıcılara yakında sunacak. Bloomberg'ün haberine göre Spotify, Music Pro olarak adlandırılacak bu yeni aboneliği bu yıl içinde kullanıma sunacak.

Bu hizmetin bütün premium hesap sahiplerine değil, mevcut aboneliklere ek olarak sunulması bekleniyor. Ücretinin de 5,99 dolar olacağı konuşuluyor.