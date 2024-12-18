İlk tanıtım geldi: Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in kadrosunu açıkladı
Survivor All Star-Gönüllüler'in ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Geçen hafta ortaya çıkan bir afiş ortalığı karıştırsa da; Acun Ilıcalı'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti. Ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı sonunda netleşti. Survivor 2025 kadrosu belli oldu.
Survivor Türkiye 2025 için geri sayım sona erdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2025'in başlama tarihini duyurdu.
Böylece Survivor 2025'in kadrosu netleşti.
Survivor 2025 bu yıl All Star ile devam edecek. Acun Ilıcalı Survivor 2025'in ilk tanıtımını yayınladı.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te ekrana gelecek. Acun Ilıcalı'nın yayınlamasının ardından Survivor All Star kadrosunun bir bölümü de kesinleşmiş oldu.
Geçen günlerde programa ait olduğu iddia edilen bir afiş sızdı ve konuyla ilgili doğru ya da yanlış olduğuna dair hiçbir açıklama gelmedi.
ACUN ILICALI KADROYU AÇIKLADI
Sonunda beklenen haber geldi. Acun Ilıcalı yeni sezon tanıtımını yayınlayarak programın ne zaman başlayacağını ve hangi yarışmacıların olacağını açıkladı.
İŞTE SURVIVOR 2025 KADROSU
1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer alırken;
Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.
İşte Survivor 2025’in “All Star” takımının ilk tanıtımı.. Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025’te TV8’de..@survivorturkiye @tv8 #SurvivorAllStar #SurvivorGönüllüler #Survivor2025 #TV8 pic.twitter.com/FvmF3apuVW— Acun Ilıcalı (@acunilicali) December 18, 2024
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