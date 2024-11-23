Survivor All Star 2025'in ilk yarışmacısı belli oldu

Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:05

Güncelleme: 23.11.2024 - 17:05

Yıllardır Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor, değişen kadrosuyla seyircilere keyifli anlar yaşatıyor.

Bu yıl da All Star formatıyla ekranlara gelecek olan yarışma için geri sayım başladı.

Kadroda kimlerin olacağı henüz net değilken bazı eski yarışmacılar Survivor'da yer alıp almayacaklarını açıklamıştı. Acun Ilıcalı ise yarışmacılarla ilgili bir bilgi paylaşmadı. Seyircileri de bu suskunluk meraklandırdı.

ESKİ YARIŞMACI SURVİVOR'DA

Survivor kadrosu için elemeler devam ederken eski kadın yarışmacılardan biri olan Berna Canbeldek, Survivor 2025 All Star- Gönüllüler sezonunda yer alacağını duyurdu.

Canbeldek, sosyal medya hesabında "Survivor" diyerek haberi takipçilerine duyurdu.