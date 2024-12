Yayınlanma: 10.12.2024 - 12:57

Güncelleme: 10.12.2024 - 12:57

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal kimdir? Okay Köksal kaç yaşında, nereli?

OKAY KÖKSAL KİMDİR?

Okay Köksal, 1987’de Artvin’de dünyaya geldi. Henüz ilkokul yıllarında güreş ile tanışan Köksal lisede Türkiye Şampiyonaları’nda dereceler aldı ve Yıldız Milli Takımı’na seçilip ülkeyi temsil etmeye başladı.

Okay Köksal’ın hayatı gündem oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan 2019 sezonu finalistlerinden olan yarışmacı İlk uluslararası şampiyonluğunu Fransa’nın Lyon şehrinde yapılan Yıldızlar Grand Prix Turnuvası’nda kazandı.

2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite hayatına başlayan Köksal Milli takım hocaları, İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı, Murat Atmaca ve Yakup Topuz Köksal’ı Ankara Tedaş Spor Kulübü’ne davet etti.

Köksal böylelikle kariyerini profesyonel olarak bu kulüpte sürdürdü.

HAKAN HATİPOĞLU DUYURDU

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu; "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8.kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.