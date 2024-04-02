Usta yönetmen Türker İnanoğlu hayatını kaybetti: Türker İnanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli?

Yayınlanma: 02.04.2024 - 19:28

Güncelleme: 02.04.2024 - 22:12

Sinema dünyasının önemli isimlerinden biri olan Türker İnanoğlu, Türk sinemasına uzun yıllar boyunca emek vermiş bir yönetmen ve yapımcıdır. Türk sinemasının gelişmesinde büyük rol oynayan Türker İnanoğlu'nun hayatı ve neden hastaneye kaldırıldığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Türker İnanoğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Usta yönetmen Türker İnanoğlu neden hastaneye kaldırırldı? İşte ayrıntılar...

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safranbolu’da dünyaya geldi. Babası Dr. Hakkı Nevin, annesi Safranbolu eşrafından Çizmecioğlu ailesinin kızı Nazmiye Hanım’dır. Sezer ve Berker adında ikiz kardeşleri vardır. Kardeşi Sezer henüz 3 aylıkken ölmüştür. İlk ve orta öğrenimini Safranbolu'da, lise ve yüksek eğitimini İstanbul'da tamamladı. Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü'nden mezun oldu. Ardından sinema mesleğine geçti. 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.Türker İnanoğlu, oyuncu Filiz Akın'la yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya geldi. Filiz Akın'dan ayrıldıktan sonra ise 1974 yılında Gülşen Bubikoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Zeynep isminde bir kızı oldu.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı. 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.

1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu.

1979’da Ulusal Video şirketini, 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu. Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Şişli’de Kent Sineması, Kavacık’ta Boğaziçi Sinemalarının da sahibidir.

2005 yılında ise İstanbul Maslak’ta, TİM (Türker İnanoğlu Maslak Show Center) açmıştır.

TÜRKER İNANOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Türker İnanoğlu'nun vefat ettiği yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen durum, Cüneyt Özdemir'in yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Usta yönetmenin neden hastaneye kaldırıldığına dair bir açıklama gelmedi fakat Cüneyt Özdemir, Türker İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığını belirtti. Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz." şeklinde açıklama yaptı.

TÜRKER İNANOĞLU NEDEN VEFAT ETTİ?

Yeşilçam'ın çınarı olarak bilinen Türk film yönetmeni, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden duyurdu. Bakan Koca açıklamasında "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerine yer verdi.

TÜRKER İNANOĞLU'NUN FİLMLERİ NELERDİR?

Türker İnanoğlu hem yapımcı hem yönetmen olarak sayısız filmde yer aldı. Bunlardan bazıları ise aşağıdaki gibidir:

1960: Cambaz Kızın Aşkı

1960: Köyde Bir Kız Sevdim

1960: Küçük Kahraman

1961: Doğmadan Ölenler

1962: Belki Bir Sabah Geleceksin

1962: Kalp Yarası

1962: Senden Ayrı Yaşayamam

1962: Kiralık Koca

1963: Bahriyeli Ahmet

1964: Bekarlık Sultanlıktır

1964: Meyhaneci

1964: Mirasyedi

1965: Satılık Kalp

1965: Yankesici Kızın Aşkı

1966: Bar Kızı

1966: Efkarlıyım Abiler

1966: İdam Mahkumu

1966: Kaderin Cilvesi

1966: Milyonerin Kızı

1966: Ölmek mi Yaşamak mı

1966: Suçsuz Firari

1967: Ağır Suç

1967: Ayrılık Saati

1967: Kardeş Kavgası

1967: Namus Borcu

1967: Osmanlı Kabadayısı

1967: Paşa Kızı

1967: Zehirli Hayat

1967: Pranga Mahkûmu

1967: Silahlı Paşazade

1967: Bekar Odası

1968: Arkadaşımın Aşkısın

1968: Benim de Kalbim Var

1968: Hırsız Kız

1968: Sabah Yıldızı

1968: Tahran Macerası

1969: Efkarlı Sosyetede

1969: Son Mektup

1970: Fadime

1970: İşportacı Kız

1970: Yarım Kalan Saadet

1971: Saadet Şehri

1971: Fadime Cambazhane Gülü

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1973: Soyguncular

1977: Bizim Kız

1987: Gönülden Gönüle

1987: Hafız Yusuf Efendi