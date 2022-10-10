İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması

10 Ekim 2022 Pazartesi, 16:04

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik" diyen ünlü şarkıcı, 'evlilik' sorusuna ilişkin soruları yanıtladı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı.

Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı.

Şimdilerde Kaleli ile doludizgin aşk yaşayan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konser öncesi kuliste Ömür Sabuncoğlu ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Sıla, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz yaz geçirdiği kaza hakkında konuşan Sıla, "İlker'le hayalini kurduğumuz bir tatile çıkmıştık. Kaza sonucu düştüm. Köprücük kemiğim kırıldı. Devlet hastanesinde çekilen tomografiler sonucu ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olmadım ve 8 haftayı askıya mahkum geçirdim. 'Allah beterinden saklasın' diyebilirim ama o süreçte konserlerimiz iptal oldu" şeklinde konuştu.

"İMZALAR KALBE ATILDI"

Sıla, yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorusuna, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz. Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı" cevabını verdi.