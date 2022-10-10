İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla'dan evlilik açıklaması
Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik" diyen ünlü şarkıcı, 'evlilik' sorusuna ilişkin de soruları yanıtladı.
Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Sıla, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik" diyen ünlü şarkıcı, 'evlilik' sorusuna ilişkin soruları yanıtladı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Sıla, ünlü şef Hazer Amani ile Ocak 2020'de nikah masasına oturmuş, 11 aylık evliliğini geçtiğimiz yılın başında sonlandırmıştı.
Boşandıktan kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırmıştı.
Şimdilerde Kaleli ile doludizgin aşk yaşayan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Konser öncesi kuliste Ömür Sabuncoğlu ile bir araya gelen ünlü şarkıcı Sıla, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
Geçtiğimiz yaz geçirdiği kaza hakkında konuşan Sıla, "İlker'le hayalini kurduğumuz bir tatile çıkmıştık. Kaza sonucu düştüm. Köprücük kemiğim kırıldı. Devlet hastanesinde çekilen tomografiler sonucu ameliyat olacağım söylendi. Ameliyat olmadım ve 8 haftayı askıya mahkum geçirdim. 'Allah beterinden saklasın' diyebilirim ama o süreçte konserlerimiz iptal oldu" şeklinde konuştu.
"İMZALAR KALBE ATILDI"
Sıla, yakışıklı oyuncu İlker Kaleli ile evlilik düşünüp düşünmediği sorusuna, "Birbirimizin hayatında iyi bir döneme denk geldik. Bence birbirimizden çokça besleniyoruz. Hiç oralarda değiliz. Böyle çok mutluyuz. İmzalar kalbe atıldı" cevabını verdi.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- Hem yazara hem okura saygısızlık!