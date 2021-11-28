İlker Kaleli ile Sıla'dan iş birliği
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısının düzenlemesini, sevgilisi İlker Kaleli yaptı. Kaleli, Gençoğlu'nun şarkısının akustik ve elektro gitarlarını da çaldı. Sürpriz iş birliğini, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya sosyal medyadan paylaştı.
Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.
Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.
İskender Paydaş'ın Bodrum’daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli’nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.
SILA'DAN BİR İLK
Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla’nın single’ı, önümüzdeki günlerde çıkacak. Ünlü sanatçının, şarkıyı sahnede ilk kez 10 Aralık’ta Zorlu PSM’de vereceği konserde seslendirmesi bekleniyor.
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