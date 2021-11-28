İlker Kaleli ile Sıla'dan iş birliği

28 Kasım 2021 Pazar, 09:37

Oyunculuğun yanında müzikle de ilgilenen ve rol aldığı 'Poyraz Karayel', 'Dip', 'Silsile' gibi birçok projenin şarkılarına sesiyle hayat veren İlker Kaleli, bu kez sevgilisi Sıla’nın yeni single’ı için stüdyoya girdi.

Kaleli, Duman grubuna ait şarkının hem düzenlemesini yaptı hem de akustik ve elektro gitarlarını çaldı.

İskender Paydaş'ın Bodrum’daki müzik stüdyosunda çalışan Sıla ve İlker Kaleli’nin sürpriz işbirliği, müzisyen Umut Yaşar Sarıkaya'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

SILA'DAN BİR İLK

Müzik kariyerinde ilk kez kendi yazmadığı bir şarkıyı yayınlamaya hazırlanan Sıla’nın single’ı, önümüzdeki günlerde çıkacak. Ünlü sanatçının, şarkıyı sahnede ilk kez 10 Aralık’ta Zorlu PSM’de vereceği konserde seslendirmesi bekleniyor.