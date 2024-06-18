İlker Kaleli'den romantik doğum günü kutlaması: 'Beraber dördüncü defa'

İlker Kaleli, sevgilisi Sıla'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden romantik bir mesajla kutladı. Kaleli "İyi ki doğdun benim canım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 10:43
İlker Kaleli'den romantik doğum günü kutlaması: 'Beraber dördüncü defa'
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İlker Kaleli, sevgilisi Sıla ile birlikte çektikleri siyah-beyaz bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıp, sevgilisini doğum gününü kutladı.

40 yaşındaki ünlü oyuncu, sevenleriyle paylaştığı o fotoğraflara; "Dün, bugün, yarın, daima... Beraber dördüncü defa, İyi ki doğdun benim canım. Yüzün hep gülsün." notunu düştü.

İlker Kaleli ile Sıla, ilişkilerini genellikle özel hayatlarında yaşarken, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak takipçileriyle de paylaşımda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı, sevgilisinin elini öptüğü bir fotoğrafı da takipçileriyle paylaşmıştı.


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