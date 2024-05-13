Sıla ve İlker Kaleli çiftinden 'Evlilik aşkı öldürür mü?' sorusuna yanıt

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:05

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:06

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla ve İlker Kaleli, Fatih'teki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten İlker Kaleli; "Çok güzel bir akşamdı aile arasında bütün arkadaşlarımızla birlikte" diye konuştu.

"HER GÜN YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Sıla, sevgilisinin 40'ıncı yaş gününü; "Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40'ın. Ben eşlikçinim. Yeniden... Daima... İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutlamıştı. Sevgilisinin bu romantik mesajının hatırlatılması üzerine Kaleli, "Her gün yeni bir başlangıç aynı o şekilde devam ediyoruz. Dördüncü senenin içindeyiz" dedi.

Öte yandan İspanya'da çekilen dizisiyle ilgili konuşan İlker Kaleli; "İspanya'da çekilen dizi için İspanyolcam yoktu. Dizi için öğrenmek durumunda kaldım. Kısa süre içerisinde beş - altı bölümlük ezberledik o da perşembe akşamı yayına girdi. Güzel bir açılış yaptık bundan sonrasına İspanyol seyircisi karar verecek" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR GURUR DUYDUĞUMU ANLATAMAM"

Sıla da sevgilisinin yeni projesi için şu ifadeleri kullandı; "İspanyolcayı bilmediğim için çok iyi bulmadım ama ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Çok zor bir durumdu ve aramızda konuştuğumuz bir durumdu. Bir gurur sebebi diyebileceğim bir şey oldu diyebilirim."

Çift ayrıca gazetecilerin "Beraber İspanya tatili olur mu?" sorusuna "Biz sürekli İspanya'ya gidip geliyoruz" yanıtını verdi.

"GEÇMİŞTE BİRİKENLERİ TOPARLIYORUM"

İlker Kaleli, yeni yaş dileğinin sorulması üzerine "İnsanlığın varlığı... Bizim için gerisi boş laf" ifadelerini kullandı.

İlker Kaleli'nin söz yazarlığının sorulması üzerine "Şu anda söz yazarlığında konuşulmaz geçmişte birikenleri boş zamanımda toparlıyorum" dedi. Sıla "Önümüzdeki ay gelecek" diyerek duyurusunda bulundu.

EVLİLİK SORULARINA YANIT

İlker Kaleli, "Sıla ile beraber sahne olur mu?" sorusuna "Hiç belli olmaz biz hissiyata göre yaşıyoruz" yanıtını verdi. Sıla da; "Biz evde şarkı söylüyoruz keşke orada olsanız" diye konuştu. "Evlilik olur mu?" sorusuna İlker Kaleli "Dördüncü yılın içerisindeyiz. Bize göre evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz, isimle anlamlandırmamız şart değil. Öyle bir şey hissetmiyoruz" sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü çift, "Evlilik aşkı öldürür mü?" sorusuna ise "Biz öyle bir şeye inanmıyoruz" cevabı verdiler. Sıla kıyafetiyle ilgili ise "Tabii ki sevgilimin özel gününde özel giyineceğim" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE BİRİKENLERİ TOPARLIYORUM"

İlker Kaleli, yeni yaş dileğinin sorulması üzerine "İnsanlığın varlığı... Bizim için gerisi boş laf" ifadelerini kullandı.

İlker Kaleli'nin söz yazarlığının sorulması üzerine "Şu anda söz yazarlığında konuşulmaz geçmişte birikenleri boş zamanımda toparlıyorum" dedi. Sıla "Önümüzdeki ay gelecek" diyerek duyurusunda bulundu.