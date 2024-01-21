Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli’ye destek: 'Ben senden de heyecanlıyım'

Şarkıcı Sıla ile oyuncu İlker Kaleli’nin pandemi döneminde başlayan beraberliği sürüyor. İkili beraber müzik yapmalarıyla gündeme gelmişti. Son olarak Sıla, Kaleli'nin yeni dizisi "Kara"da yayınlanan "Harami" şarkısına destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 09:38
Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli’ye destek: 'Ben senden de heyecanlıyım'
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Şarkıcı Sıla sevgilisi İlker Kaleli’nin müzik çalışmalarına da destek verdi. Ünlü şarkıcı daha önce beraber şarkı da yaptığı Kaleli’nin ilk kez yeni dizisi "Kara"da yayınlanan "Harami" şarkısıyla ilgili paylaşım yaptı ve sevgilisine destek verdi.

"Harami" şarkısında yer alan "Seni de tartar bu terazi" sözleriyle mesajına başlayan Sıla "Ne güzel bir mutluluk… Ben senden de heyecanlıyım…Yolu açık olsun. İmkanı olan buyursun" dedi.


Şarkıcının paylaştığı mesajın altına bir takipçisi  tarafından yazılan "Sıla, adamdan anlıyorsun vallahi" yorumu ise takipçilerin beğenisini kazandı. Most Yapım imzalı "Kara"dizisi perşembe akşamları seyirciyle buluşuyor.


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