İlker Kaleli'nin yeni projesi belli oldu

21 Ekim 2022 Cuma, 15:52

İlker Kaleli önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçecek.



'Türk Tutkusu' olarak Türkçe'ye çevrilen dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde İstanbul'da başlanacak. Daha sonra dizinin çekimlerine Madrid'de devam edilecek.

Dizide İspanyol ve Türk oyuncuların yanı sıra birçok milletten oyuncu da yer alacak.

Her bölümü 50 dakika olacak dizi 6 bölüm olarak planlandı.

Dizide İspanyol Güzel Sanatlar Profesörü Olivia ve Türk sevgilisi Yaman'ın aşk ve tutku dolu hikayesi anlatılacak. Ancak arka planda ise çok gizemli bir olay ve suç yer alacak.

Olivia karakteri: Güzel sanatlar mezunu, Bizans uzmanı ve Türkiye aşığı. Madrid'deki bir üniversitede yardımcı doçentken İstanbul'a taşınarak profesörlük sınavına hazırlanır.

Yaman karakteri: Karizmatik, çekici, baştan çıkarıcı zeki bir adamdır. Ülkesine aşık bir Mezopotamya sanatı uzmandır. Ancak ortağı Emir ile birlikte Suriye ve Irak gibi ülkelerden yasa dışı olarak tarihi eser kaçırmaktadır. Evli ve bir oğlu vardır. Ancak bunu sevgilisi Olivia'dan saklar.