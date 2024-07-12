İlkokul matematik sorusu yetişkinleri şaşkına çevirdi!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:52

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:52

Reddit'te paylaşılan, "5. sınıftaki kardeşimin matematik sınavında çıkan bir test sorusu" başlıklı konuda kullanıcılardan, bir kitapta kaç sayfa olduğunu bulmaları isteniyordu.

Yaşları 10 ila 11 arasında değişen çocuklara yöneltilen soru ise şu şekildeydi:

"Bir öğrenci, pazartesi günü bir kitabın 30 sayfasını, salı günü ise 1/8'ini okudu. Kitabın kalan 1/4'ünü ise çarşamba günü tamamladı. Kitapta kaç sayfa vardır?"

DOĞRU CEVAP ZAMAN ALDI

Kullanıcılar denklem karşısında şaşkına döndü! Onlar, "5. sınıf matematiğinde nasıl başarısız olduklarını" sorgularken başka bir kullanıcı doğru cevabı verdi.

Cevap 48'di.

Yani, kitap 48 sayfadan oluşuyordu...

Peki, bu nasıl oldu?

İŞTE, AÇIKLAMASI...

NorthernSparrow adlı kullanıcı şöyle açıkladı:

"Problemi çözmenin anahtarı, kesirler göz önüne alındığında, okuyucumuzun Pazartesi günü kitabın tam olarak sekizde beşini okuduğunu fark etmektir".

Yani, kitabın 8'de 5'i 30 sayfa ise, 8'de 8'i 48 sayfa olacaktır.

Tek seferde çözenler yorumlara!