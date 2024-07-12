Dünyanın en kurak çölü mora döndü
Şili'nin Atacama Çölü, 'gezegendeki en kurak çöl' olarak biliniyor, fakat şu anda mor çiçeklerle benzersiz bir görünüme bürünmüş durumda. Böylesine kurak bir toprak parçasında çiçeklerin açması tuhaf görünebilir, ancak daha da tuhafı bu olay, Güney Yarımküre'de, kışın ortasında, beklenenden birkaç ay önce gerçekleşti.
IflScience popüler bilim portalında yer alan habere göre bu fenomen, "desierto florido" (çiçekli çöl) olarak biliniyor ve birkaç yılda bir meydana gelerek çölü çiçeklerle kaplıyor.
Genellikle kumlu, kayalık ve çorak olan arazi; yüzlerce kilometreye yayılan 200 farklı türde pembe, mor ve sarı çiçeklerden oluşan bir bahçeye dönüşüyor.
Bu olay genellikle Eylül ve Kasım ayları arasında gerçekleşiyor. Şili'de bahar zamanı yağış, sıcaklık ve güneş ışığı güçlerini birleştirerek uyuyan çöl tohumlarını uyandırıyor.
Fakat şu anki çiçeklenme mevsimsel olarak çok erken. Zira Güney Yarımküre kışın ortasında. Erken gelen bu yalancı baharın sebebi ise El Niño ve muadili La Niña.
El Niño ve La Niña, Pasifik Okyanusu özelinde gözlemlenen, ancak başta Güney Yarımküre olmak üzere Dünya’yı etkileyen atmosferik bir döngüdür. Bu döngüden rüzgar, sıcaklık ve yağış modellerinden, kasırga mevsimlerinin yoğunluğuna kadar her şey etkilenir.
"Sıcak faz" olan El Niño sırasında, orta ve doğu Pasifik Okyanusu'nda okyanus yüzey sıcaklığı yükselir. Bu durum yağış miktarındaki artışla aynı zamana denk gelir ki bu da Atacama Çölü'nde çiçeklerin canlanmasına neden olan son şiddetli yağışları açıklar.
Şili hükümeti tarafından yönetilen bir kuruluş olan Ulusal Ormancılık Kurumu'nun (CONAF) biyolojik çeşitliliği koruma başkanı Cesar Pizarro, Reuters'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Çiçekler henüz 'desierto florido' olarak kabul edilecek sayıda değil, ancak daha fazla yağmur beklendiği için daha geniş bir alana yayılmaları muhtemel..."
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