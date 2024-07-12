Dünyanın en kurak çölü mora döndü

Şili hükümeti tarafından yönetilen bir kuruluş olan Ulusal Ormancılık Kurumu'nun (CONAF) biyolojik çeşitliliği koruma başkanı Cesar Pizarro, Reuters'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çiçekler henüz 'desierto florido' olarak kabul edilecek sayıda değil, ancak daha fazla yağmur beklendiği için daha geniş bir alana yayılmaları muhtemel..."