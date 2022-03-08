İlyas Salman'dan 'Şener Şen' açıklaması: 'Keşke beraber oynasak'
Önceki gün objektiflere yansıyan İlyas Salman, Şener Şen ile küs olmadığını açıkladı. Salman, "O benim büyüğümdür, ağabeyimdir. Küslük falan yok. Keşke bir proje olsa da beraber yine oynasak" şeklinde konuştu. Usta sanatçı, yakın zamanda Şen ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Bu yıl 9.su düzenlenen 'Mood Ödülleri', önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Etkinlikte Aydan Şener ile birlikte "Yaşam Boyu Sanat Ödülü"nün sahibi olan İlyas Salman, basın mensuplarıyla sohbet etti.
'KÜSLÜK FALAN YOK'
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Şener Şen ile küs olmadığını ifade eden Salman, "O benim büyüğümdür, ağabeyimdir. Küslük falan yok. Keşke bir proje olsa da beraber yine oynasak" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. 46 yıldır arkadaş olan ikili, geçen aylarda küslüğü bitirmişti. İlyas Salman, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Salman, paylaşımına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notunu düşmüştü.
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