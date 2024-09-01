İlyas Salman 'öldü' iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:23

Güncelleme: 01.09.2024 - 15:23

Yeşilçam’ın usta oyuncusu İlyas Salman, kendisi hakkında ‘hayatını kaybetti’ iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Paylaşımlara tepki gösteren Salman, “Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık" ifadelerini kullandı.

Salman, ayrıca paylaşımının devamında Diyarbakır’da kaybolan Narin’i hatırlattı.

Salman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar."

Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar. #NarinÇocuk — İlyas Salman (@ilyassalmansm) September 1, 2024



