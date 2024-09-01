İlyas Salman 'öldü' iddialarına yanıt verdi

Usta oyuncu İlyas Salman, sosyal medyada kendisi hakkında 'öldü' iddialarına yine sosyal medyadan yanıt verdi. Salman, "Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:23
İlyas Salman 'öldü' iddialarına yanıt verdi
Abone Ol google-news

Yeşilçam’ın usta oyuncusu İlyas Salman, kendisi hakkında ‘hayatını kaybetti’ iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Paylaşımlara tepki gösteren Salman, “Beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluşturun da şu kızcağız bulunsun artık" ifadelerini kullandı.

Salman, ayrıca paylaşımının devamında Diyarbakır’da kaybolan Narin’i hatırlattı.

Salman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni seven arkadaşlar üzülmesin, gayet iyiyim. Sevmeyenler de beni periyodik olarak öldürmek gibi lüzumsuz işlerle uğraşmak yerine baskı oluştursunlar da şu kızcağız bulunsun artık. Bir işe yaramış olurlar."



İlyas Salman haberleri öldü haberleri sosyal medya haberleri

İlgili Haberler

İlyas Salman'ın

İlyas Salman'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında reddi hakim talebi
İlyas Salman 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı

İlyas Salman 'cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı
İlyas Salman'dan 'deprem' yorumuyla gündem olan Ali Sunal'a destek: 'Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim'

İlyas Salman'dan 'deprem' yorumuyla gündem olan Ali Sunal'a destek: 'Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler