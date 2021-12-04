İlyas Salman vasiyetini açıkladı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 10:04

Ünlü oyuncu İlyas Salman, YouTube’da yayınlanan ‘Magazin Noteri’ne konuk oldu.

Salman, sunucu Ali Eyüboğlu’nun “Ateist İlyas Salman’ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelecek. Gelmesin. Arkadaşlarım ve yoldaşlarım toplanacaklar ve beni türkülerle, şarkılarla uğurlayacaklar. Beni yıkamayacaklar, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle öldüysem, o elbiseyle gömüleceğim.”

'KEMAL SUNAL’IN ARKASINDAN ÇOK AĞLADIM'

Daha önce yaptığı “Keşke Kemal Sunal ölmeseydi de ben ölseydim. O benim cenazeme gelseydi” açıklaması hakkında konuşan İlyas Salman, “Kemal benim hemşomdu. O Pötürgeli’ydi, ben Erguvan’lıydım. Can dostumdu. Yakındı. Can dostlarıma Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda da dahildi. Ben Kemal’in arkasından çok ağladım” dedi.

YENİ FİLMİ YOLDA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana’nın hayat hikâyesi beyazperdeye aktarılacak. Filmin çekimlerine yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 25 Kasım’da çekimlerine başlandı.

Tanıtım toplantısında konuşan oyuncu İlyas Salman, filmde canlandıracağı kötü karakter nedeniyle izleyicilere “Filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin” demişti.

'DOLARLARINI, EUROLARINI ÖNÜME KOYSALAR OYNAMAM'

Salman ayrıca, “Çok konuştuğum zannedilir. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde ‘Oynayabilir miyim?’ diye düşünmedim. ‘Oynarım’ dedim, her rolü oynarım. Hitler’i eleştiren bir filmde işkenceciyi de oynarım ama Hitler’i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün dolarlarını, eurolarını önüme koysalar oynamam. Elif Ana analar dolusu Anadolu’nun yüreği geniş, yüreği zengin bir insanı. Onun projesinde kötü iyi ayrımı yapmadan rol almak mutluluk verici” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün oturduğu, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, İlyas Salman, Cezmi Baskın, Ali Sürmeli ve Sermiyan Midyat yer alıyor.