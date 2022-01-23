Şener Şen ve İlyas Salman küslüğü sona erdi: 'Kırk altı yıllık dostum gelmiş'
Yeşilçam'ın onlarca filminde yer alan usta sanatçılar Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. 46 yıldır arkadaş olan ikili, küslüğü bitirdi. İlyas Salman, güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Salman, paylaşımına "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" notunu düştü.
Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas
Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo,
Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan
ikili, küslüğü sonlandırdı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Şener Şen, İlyas Salman'ın evinde ziyaret etti. Şen ile
çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, "Kırk
altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.
Salman'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Maç sonu gerginlik! Taraftarı emniyet güçleri durdurdu
- İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatıldı
- Kar yağışı sonrası çığ düştü
- Covid-19’a bağlı ölümlerin sebebi ne?
- Meteoroloji'den kritik uyarı
- Valilik açıkladı! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
- Şener Şen ve İlyas Salman küslüğü sona erdi
- KKTC’de seçim heyecanı
- Erdoğan'a çok sert 'Sezen Aksu' çıkışı
- İstanbul'da özel anaokulu ve kreşler tatil mi?