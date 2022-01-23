Şener Şen ve İlyas Salman küslüğü sona erdi: 'Kırk altı yıllık dostum gelmiş'

23 Ocak 2022 Pazar, 22:05

Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, küslüğü sonlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Şener Şen, İlyas Salman'ın evinde ziyaret etti. Şen ile çekildikleri fotoğrafı Instagram'dan ve Twitter’dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı.

Salman'ın fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.