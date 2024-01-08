Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:17

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:17

Nejat İşler, Birce Akalay ile eğlendiği bir gece kulübünde yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’yu yumruk attı. Peki, İnanç Konukçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İnanç Konukçu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?

İnanç Konukçu 10 Kasım 1985 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi, aslen Diyarbakırlıdır. 2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2010 - 2013 yıllarında Star TV'de yayımlanan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Hayalet karakterini canlandırdı. 2011'de Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2013'te Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmlerinde de Hayalet karakterini canlandırdı. Hayalet karakteri, Konukçu'nun geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yere sahiptir. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde Doktor Nazmi karakterini canlandırdı.

2016 yılında Dar Elbise filminde Nezmi karakterini, Kaçma Birader filminde Barmen karakterini canlandırdı. 2018 yılında Adı: Zehra dizisinde Kadir Keltikli karakterine hayat verdi. 2019 yılında yayımlanan Vurgun dizisinde Kayhan karakterini canlandırdı. Hükümsüz dizisinin 5. bölümünde Sami Ören karakteri ile ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Meto karakteri ile konuk oyuncu olarak yer aldı.

İNANÇ KONUKÇU DİZİ VE FİLMLERİ

Filmleri

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor

2015 Kasap Havası

2015 Tuhaf Zamanlar

2016 Dar Elbise

2020 Nasipse Adayız

Dizileri

2005 Karanlıktaki Umut

2010-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

2013-2015 Kaçak

2017 Kırlangıç Fırtınası

2018 Adı: Zehra

2019 VurgunKayhan

2021 Doğduğun Ev Kaderindir

2021-2022 Kalp Yarası

2023- Yıldızlar Bana Uzak