İnanç Konukçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İnanç Konukçu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Oyuncu Nejat İşler, bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konuçku’yu tanıyamayınca alkolün etkisiyle yumruk attı. Bu haberin ardından İnanç Konukçu'nun kim olduğu merak edildi. Peki, İnanç Konukçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İnanç Konukçu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Nejat İşler, Birce Akalay ile eğlendiği bir gece kulübünde yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu’yu yumruk attı. Peki, İnanç Konukçu kimdir, kaç yaşında, nereli? İnanç Konukçu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?
İnanç Konukçu 10 Kasım 1985 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi, aslen Diyarbakırlıdır. 2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
2010 - 2013 yıllarında Star TV'de yayımlanan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Hayalet karakterini canlandırdı. 2011'de Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2013'te Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmlerinde de Hayalet karakterini canlandırdı. Hayalet karakteri, Konukçu'nun geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yere sahiptir. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde Doktor Nazmi karakterini canlandırdı.
2016 yılında Dar Elbise filminde Nezmi karakterini, Kaçma Birader filminde Barmen karakterini canlandırdı. 2018 yılında Adı: Zehra dizisinde Kadir Keltikli karakterine hayat verdi. 2019 yılında yayımlanan Vurgun dizisinde Kayhan karakterini canlandırdı. Hükümsüz dizisinin 5. bölümünde Sami Ören karakteri ile ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Meto karakteri ile konuk oyuncu olarak yer aldı.
İNANÇ KONUKÇU DİZİ VE FİLMLERİ
Filmleri
2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor
2015 Kasap Havası
2015 Tuhaf Zamanlar
2016 Dar Elbise
2020 Nasipse Adayız
Dizileri
2005 Karanlıktaki Umut
2010-2013 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2013-2015 Kaçak
2017 Kırlangıç Fırtınası
2018 Adı: Zehra
2019 VurgunKayhan
2021 Doğduğun Ev Kaderindir
2021-2022 Kalp Yarası
2023- Yıldızlar Bana Uzak
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