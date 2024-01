Ayla Algan kimdir? Ayla Algan kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? Ayla Algan'ın oynadığı dizi ve tiyatrolar

Yayınlanma: 04.01.2024 - 21:48

Güncelleme: 04.01.2024 - 21:48

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan hayatını kaybetti.

AYLA ALGAN KİMDİR?



29 Ekim 1937'de İstanbul'da doğdu. Babası Girit göçmeni tüccar Vedat Kasman, annesi ressam Nevzat Kasman'dır. Ailenin tek çocuğu olan Ayla Algan, çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa'ya gidene kadar 11 yıl boyunca sürdürdü. Ortaokulu, İstanbul'daki Notre Dame de Sion'da, liseyi Fransa'daki Versay Lisesinde okudu. Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne eğitimi alan sanatçı, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi ve 1961'de Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü oynadı. Aynı yıl Hamlet oyununda rol aldı; hem Ophelia hem de erkek rolü olmasına rağmen Hamlet karakterini canlandırmıştı. Bu nedenle "Erkek Hamlet" olarak anıldı. 1965'te Fizikçiler oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü ancak tiyatronun kolektif bir sanat olduğu gerekçesiyle geri çevirdi. 1966'da Muhsin Ertuğrul'un istifası üzerine Şehir Tiyatroları'ndan ayrıldı, bir süre LCC Language and Culture Center Tiyatro Okulu'nda tiyatro öğretmenliği ve oyuncu çalıştırma dersleri verdi. Buradan Macit Koper, Taner Barlas, Cezmi Baskın, Meral Çetinkaya ve Rutkay Aziz gibi değerli oyuncu ve yönetmenler çıktı.

1964'te yönetmenliğini Ertem Göreç'in yaptığı, senaryosu Vedat Türkali'ye ait olan Karanlıkta Uyananlar filmi ile ilk kez sinema dalında çalışmalara başladı. 1966'da Atıf Yılmaz'ın yönettiği Ah Güzel İstanbul filmi ile ilk kez başrol oynadı.

1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olimpia'da sahneye çıkan Algan, 1972 yılında Paris'te Jean L. Bazault yönettiği Recamier Tiyatrosu'nda, Peter Brook'un Tiyatro Atölyesi'ne davetli olarak katılmıştır. 1972-1979 yılları arasında Paris'te yaşadı ve müzikle ilgilendi. 1972'de Turizm Bakanlığının isteği üzerine Yunus Emre'nin 650. yıl dönümü için bir albüm hazırladı. 1975 yılında dünyaya gelen kızına Yunus Emre'den esinlenerek "Sevi" adını koydu. 1973'te Bulgaristan'daki Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda savaş karşıtı bir şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Algan, "UNICEF Onur Ödülü"ne layık görüldü. 1977'de Polonya Sopot Festivali'nde Oda Kızılderililerinin sorunları üstüne bir şarkı ile dünya birinciliği kazandı.

1980'de Berlin'e gitti, Schaubühne Tiyatrosu'nda dört yıl boyunca Tuncel Kurtiz, Şener Şen, Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı. 1984 yılında ise Erol Keskin, Beklan Algan, Prof. Cevat Çapan, Taner Barlas, Ahmet Levendoğlu, Macit Koper, Haluk Şevket, Yekta Kara, Müge Gürman, Metin Deniz, Ergüder Yoldaş, Prof. Süleyman Velioğlu, Oben Güney gibi meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi'ni kurdu.

1988 yılında ise Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nı (TAL) kurdu ve burada pek çok deneysel projeye imza atarak genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda bulundu. Ayrıca 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı. 1999-2001 sezonunda Kenan Işık’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahnelediği Şeyh Galip’in "Aşk Hastası" oyununu oynadıktan sonra, Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. Hâlen sanat hayatına devam etmekte olan Ayla Algan, "Seni Seviyorum Rosa", "Harem Suare", "O da Beni Seviyor" gibi onlarca filmde ve "Biz Size Aşık Olduk", "Üzgünüm Leyla", "Aliye" gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Ayrıca "Yaratıcı ve Çağdaş Tiyatro Teknikleri" kursu ile de ünlü oyunculara oyuncu koçluğu yapmaktadır.

Koroporte Sanat Grubu'nun hem tiyatro eğitmeni hem de anlatıcısı olarak, Koroporte'nin İş Sanat'ta sahnelenen "Hayvanlar Karnavalı 2005-2006-2007" ve "Bir Sergiden Tablolar 2007-2008" gösterilerinde rol almıştır. 2011 yılında İstanbul Drama Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmenliği ve bunun yanında, tiyatro ve yaratıcı drama metodu kullanarak yabancı dil eğitimi olan "İngilizce Tiyatro Sertifika Programı" ve "Sinema-Tiyatro Oyunculuk Atölyesi" eğitmenliği görevlerini üstlenmiştir.

AYLA ALGAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan (1933-2010) ile evlendi.



ÖLÜMÜ

Ayla Algan, 4 Ocak 2024 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşında öldü.

Sanatçının ailesinden alınan bilgiye göre, Algan, saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesinde yaşamını yitirdi.

AYLA ALGAN'IN YER ALDIĞI OYUNLAR

Hamlet Hamlet'i Erkek Olarak Oynamıştır. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisari " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul

Hamlet Ophelia 2 Kez Oynadı. "İstanbul Şehir Tiyatroları - Rumeli Hisarı " : 1962-1963, 1964-1965 Yönetmen: Muhsin Ertuğrul

Tarla Kuşuydu Jüliet "İstanbul Şehir Tiyatroları" : Yönetmen: 1960-1961 Beklan Algan

Sezuan'ın İyi İnsanı "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1963 - 1964 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Beklan Algan

Fizikçiler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1962- 1963 - 1963 - 1964 Yönetmen: Beklan Algan

Çil Horoz "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1965 -1966 Tepebaşı Dram Tiyatrosu Yönetmen: Hamit Akınlı

Kuşlar "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1988 -1989 - 1989 -1990 Yönetmen: Haldun Dormen

Yunus Emre'nin Hayatı (Saint İrene - İstanbul, ETC., New York) Yönetmen: Ellen Stewart

Nesrin "İstanbul Şehir Tiyatroları" (Tevfik Fikret'in şiiri, Nurettin Sevin Bey ile 1 yıl çalışıp Boğaziçi Üniversitesinde gösterilmiştir. 1965 - 1968 LCC'de ders verirken...)

Moliere'in Hayatı "İstanbul Şehir Tiyatroları"

Sinekler "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1961-1962 Yönetmen: Beklan Algan

Üç Kuruşluk Opera "Kenter Tiyatrosu" : 1964 - 1965 Yönetmen: Tuncay Çavdar

Rozenbergler Ölmemeli "Dostlar Tiyatrosu" : Yönetmen: Genco Erkal

Ölü Canlar "Paris National Thaatre - ParisTheatre de Liberte" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Orta Direk "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.) : Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Nazım Hikmet İnsan Manzaralarında "Paris National Thaatre" (Fransızca oynamıştır.): Yönetmen: Mehmet Ulusoy

Aşk Hastası "İstanbul Şehir Tiyatroları" : 1999 - 2000 - 2000 - 2001 Yönetmen: Kenan Işık

Troya İçinde Vurdular Beni "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL)" : Yönetmen: Ayla Algan

Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal'ın Hayatı ve Dizeleri : Derleyen ve Söyleyen: Ayla Algan

İstanbul Gözleri Mahmur : 1994 - 1995 Yönetmen: Hakan Altıner

Everest My Lord : Yönetmen: Naz Erayda, Bülent Erkmen

Misyon - (Bir Devrimi Anmak) : 1998 -1999 - 2001 - 2002 Yönetmen: Paul Plamper

Orkestra "Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu" : 1983 - 1985 Yönetmen: Ali Poyrazoğlu

Nazım’a Armağan "13. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali" : Yönetmen: Genco Erkal

Giden Tez Geri Dönmez "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Ayla Algan

Keşanlı Ali Destanı "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Tuncel Kurtiz

Talihli Amale "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan

Kurban "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yönetmen: Beklan Algan

Keloğlan "Berlin Schaubühne Tiyatrosu" : Yöneten: Ayla Algan

Hayvanlar Karnavalı "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Bir Sergiden Tablolar "İş Sanat" : Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Peer Gynt - Ben Kimim Per Gynt? "İş Sanat" 2010-2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu

Ninnari Ninniler 2011 Yönetmen: Işıl Kasapoğlu Süpervizörlüğünde Gülin Kılıçay

Sınırlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı (TAL) projesi", "İstanbul Şehir Tiyatroları", 1997) Yönetmen: Ayla Algan

Sandalyeler- Siz Hala Burada mısınız? "Ak Sanat" : Yönetmen: Ayla Algan

Troyalı Kadınlar "Tiyatro Araştırma Laboratuvarı" (TAL) Projesi Yönetmen: Ayla Algan

Lena, Leyla ve Ötekiler "Bakırköy Belediye Tiyatroları" Yönetmen: Ayla Algan

Filmografisi

Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016

Kurtlar Vadisi Pusu - 2015-2016

Tut Sözünü - 2015

O Hayat Benim - 2014

Unutulmaz - 2010

Yüreğine Sor - 2010

Ezber - 2009

Ayda - 2007

Şöhret Okulu - 2007

Binbir Gece - 2006

Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004

Patroniçe - 2004

Ziyaret - 2004

Arapsaçı - 2004

Aliye - 2004

Yadigar - 2004

Metropol Kabusu - 2003

Hızma - 2002

Havada Bulut - 2002

Biz Size Aşık Olduk - 2002

O da Beni Seviyor - 2001

Yıldız Tepe - 2000

Hanım Ağa - 2000

Üzgünüm Leyla - 2000

Kurşun Kalem - 2000

Harem Suare - 1999

Şükran Büfe - 1999

Sıdıka - 1997

Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996

Beşi Bir Yerde - 1996

Doktora Bak Doktora - 1994

Yaz Yağmuru - 1993

Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993

Seni Seviyorum Rosa - 1992

Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990

Çil Horoz - 1987

Eksik Etek - 1976

Salak Bacılar - 1975

Gölgedeki Adam - 1970

Son Söz Benim - 1970

Yılan Soyu - 1969

Zilli Nazife - 1967

Ah Güzel İstanbul - 1966

Biraz Kül Biraz Duman - 1966

Yıldız Tepe - 1965

Serseri Aşık - 1965

Karanlıkta Uyananlar - 1964

Diskografisi

45'likler

Aşk Hikâyesi / Gel Yanıma Yanıma (Odeon-1971)

Qu Se Cache La Verite? / Voila Qu M’a Mene L’amour (Barclay-1972,Odeon-1972)

Yalan / N'idem (Melodi-1972)

Selvi Boylum / Oy Alim Oy (Odeon-1972)

Laf Aramızda / Aşk Mı Bu (Türkofon-1973)

Koca Öküz / Vermediler (Türkofon-1973)

Haberin Var Mı / Komşunun Oğlu (Türkofon-1973)

Aşkın Aldı Benden Beni / Ben Giderim Yana Yana (Türkofon-1973)

Beni Bana Sor / I Love You (Türkofon-1974)

Dolsun Kadehler / Doldur Dostum Doldur (Türkofon-1974)

Gel Mehmedim Gel Alnından Öpeyim / Sevelim Sevilelim (Türkofon-1974)

Tchaka Tchaka Zuktu / Summer Is Love (Barclay-1975)

Dünya Tersine Dönse / Sende Katıl Bize (Coşkun Plak-1975)

Hamsi Balığı Gibi / Ne De Olsa Karın (Coşkun Plak-1975)

Bak Şu Adama Aşık Oldu / Versin Tanrı İstemeden (Coşkun Plak-1976)

Zühtü / Hatçem (Coşkun Plak-1977)

Gönlümdeki Saraya / Küçük Bir Kız (Yankı-1978)

Albümler

Yunus Emre (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-1970)

Ayla Algan (Coşkun Plak-1976)

Aşka Veda (Coşkun Plak-1977)

En İyileriyle Ayla Algan (Ossi Müzik-2008)