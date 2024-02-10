İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!

İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem karakteri, Hatıran Yeter şarkısını söyleyerek sözlerin Ferdi Tayfur'a ait olduğunu söyledi. Yapılan yanlışın ardından özür metni yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 17:19
İnci Taneleri ekibi o sahne nedeniyle özür diledi!
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, dün akşam 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısının sözlerinin de Tayfur'a ait olduğu söylendi. Şarkı sözlerinin şair Ahmet Selçuk İlkan'a ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ekip özür diledi.

Dizinin Instagram hesabından "Özür metni" başlığıyla yayınlanan açıklamada "İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses'e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz" denildi.

FERDİ TAYFUR'UN KIZI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, dizide şarkının Serkan Kaya'nın sesinden yayınlanmasına tepki göstermişti.

Hatıran Yeter şarkısının babasının sesinden çalınması gerektiğini söyleyen Tayfur, "İnci Taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Ben de kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bir sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter'i bir başka araba sahnesinde Serkan Kaya'dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" demişti.


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