Murat Soner'den çarpıcı 'İnci Taneleri' iddiası: 'Gönül Yarası filminden alıntı'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:15

Güncelleme: 10.02.2024 - 11:18

Yılmaz Erdoğan’ın uzun bir aradan sonra ekranlara döndüğü "İnci Taneleri" dizisinin senaryosu, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından tartışmalara sebep olmuştu.

YouTube üzerinde dizi ve film eleştirileri yapan Murat Soner, "İnci Taneleri" ve Şener Şen, Meltem Cumbul ile Timuçin Esen’in rol aldığı "Gönül Yarası" filmi arasında benzerlikler olduğunu öne sürdü. Özellikle, her iki eserde de öğretmen karakterlerin yaşam öyküleri, kadın karakterlerin yaşadıkları ve mekan seçimleri gibi benzerliğine dikkat çekildi.

"GÖNÜL YARASI FİLMİNDEN ALINTI"

Soner, İnci Taneleri inceleme videosunda, dizinin çalıntı olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yıllarca televizyonda ve sinemada komedi yapan adamın aklına yerli dizi yapmak gelince direkt bir kadının ölmesi diğerinin de pavyona düşmesi mi gelmiş derseniz ona tam olarak öyle demeyelim çünkü ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ diye bize aktarılan bu hikaye neredeyse tamamen 2004 yılında Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen’in oynadığı ‘Gönül Yarası’ filminden alıntı."



