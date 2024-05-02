İnci Taneleri'nin yeni ismi ünlü oyuncunun kardeşi oldu
Gözde Kocaoğlu, Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ne katılıyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünde yer aldığı dizi, mayıs sonunda sezon finali yapmayı planlıyor.
Bu akşam 13. bölümü yayınlanacak olan dizide Azem’in (Yılmaz Erdoğan) kızı Nehir ilk kez görünecek. Nehir bütün gizemiyle ortaya çıkarken diziye bir oyuncu daha katılacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aynı zamanda dizinin Nusret’i Rıza Kocaoğlu’nun da kardeşi olan Gözde Kocaoğlu, “İnci Taneleri”nde “Meltem” rolüne hayat verecek.
ABİSİ İLE AYNI BÖLÜMDEN MEZUN
Abisi gibi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Gözde Kocaoğlu, oyunculuk kariyerine “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisiyle başlamıştı.
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