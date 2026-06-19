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Inditex indirimi başladı mı? Inditex indirimi ne zaman?

Inditex indirimi başladı mı? Inditex indirimi ne zaman?

19.06.2026 11:19:00
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Haber Merkezi
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Inditex indirimi başladı mı? Inditex indirimi ne zaman?

Haziran ayının sonlarına gelinirken, her yıl bu ayda gerçekleşen Inditex indirimi 2026 için gözler markalardan yapılan açıklamalara çevrildi. Peki, Inditex indirimi başladı mı? Inditex indirimi ne zaman?
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Her yıl merakla beklenen inditex indirimi 2026 araştırmaları hız kazandı. İspanyol moda devi Inditex'in her yıl düzenlediği indirimler sevilen markalardaki tüketiciler tarafından ilgi görüyor. Peki, Inditex indirimi başladı mı? Inditex indirimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

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INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Haziran 2026 dönemine ait takvime göre, Inditex bünyesindeki markalarda yaz indirimi ilk olarak online satış kanallarında başlayacak. Kampanya daha sonra mağazalara da yansıyacak.

İndirim süreci kapsamında online alışveriş platformlarında kampanyalar 24 Haziran 2026 tarihinde başlarken, fiziksel mağazalardaki indirim dönemi ise 25 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

NDITEX NEDİR?

Inditex (Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima), 1963 yılında tekstil ürünleri üreticisi olarak moda endüstrisine girmiştir.

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