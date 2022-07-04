İngiltere'de yaprakları 3 metreyi aşan yeni bir dev nilüfer türü keşfedildi

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:18

İngiltere'De Kew Kraliyet Botanik Bahçesi'nde yaklaşık 177 yıldır fark edilmeyen yeni nilüfer türü tespit edildi.

Resmi kayıtlara başka bir isimle geçirildiği için fark edilemeyen dev nilüfer, Amazon nehir sistemine uzanan kökeni nedeniyle "Victoria Boliviana" olarak adlandırıldı.

AA'nın BBC'den derlediği habere göre, bilim insanları, yaprakları 3 metreden fazla büyüyebilen yeni türün çiçeklerini sadece geceleri açtığını belirtiyor.

Dünyanın önde gelen nilüfer uzmanlarından Carlos Magdalena, uzun süredir bitkinin bilinen diğer iki dev tür olan "Victoria Amazonica" ve "Victoria Cruziana"dan farklı olduğundan şüphelendikleri için söz konusu çalışmayı yaptıklarını ve yeni türü keşfettiklerini söyledi.

Araştırmanın detayları, Plant Biology (Bitki Biyolojisi) dergisinde yayımlandı.



