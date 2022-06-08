AKP'li Başakşehir Belediyesi'nden bitkiye 41 milyon TL

08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:04

İktidar, ekonomik kriz karşısında halkı desteksiz bırakırken AKP’nin yönetimindeki belediyelerin tartışmalı harcamalarına her gün bir yenisi ekleniyor.

Son olarak bitki alım ihalesi düzenleyen borç batağındaki AKP’li İstanbul Başakşehir Belediyesi, 41 milyon 334 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

400 BİN LALE

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, Başakşehir Belediyesi, ilçe genelinde kullanılması için “Bitki ve Muhtelif Peyzaj Malzemeleri Alımı” başlığıyla bir ihale açtı. AKP’li belediyeye bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yaklaşık maliyeti 43 milyon 548 bin olarak belirlediği ve 15 Mayıs’ta düzenlenen ihaleye, iki şirket teklif sundu. Ancak bir teklifi geçersiz kılan İdare, 6 Haziran’da 41 milyon 334 bin TL’lik teklif sunan Durusu Fidancılık ile el sıkıştı. İhale kapsamında 400 bin lale, 148 bin begonya, 255 bin 600 menekşe, 76 bin 500 papatya, 150 bin sümbül, 150 bin de nergis soğanı alınacak. Teknik şartnameye göre, bunların dışında alınacak 104 kalem peyzaj malzemesinin arasında yaprağını döken manolya, bodur dut ağacı, Avrupa ıhlamuru ve Japon akçaağacı da yer aldı.

AKP’li belediye, geçen yıl da bitki ihalesi düzenlemiş ve yine Durusu Fidancılık 16 milyon 547 bin liralık teklifle, ihaleyi ‘kazanmıştı.’

‘İHANETE DEVAM’

AKP’li belediyenin 41 milyon TL’lik bitki ve peyzaj malzemeleri ihalesi düzenlemesine tepki gösteren CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, “Müsrifliğe devam ediyorlar” dedi. Belediyenin borç batağı içerisine saplandığına dikkat çeken Bakır, şunları dile getirdi:

“Kamu kanyaklarını halkın hizmetine harcamak gibi sorumlulukları var. Fakat özellikle ekonomik daralma nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan halkın yaşamını kolaylaştırmak yerine, müsrifçe bir harcama yoluna gittiler. Bu devlet aklından uzaklaşma ve ihanete devam etme girişimidir. Bu ihaleleri de yangından mal kaçırır gibi kısa zamanda yapıyorlar. Bu ihaleleri de birilerine kaynak aktarılması olarak görüyoruz. Bir yandan belediyeye ait malları da alelacele elinden çıkartarak, satışa sunma gayreti içerisindeler. Bunun dışında yine haziran ayı belediye meclisinde ek bütçe talebinde bulunmaktalar. Belediyeciliğin dışında her şeyi yapıyorlar ama belediye hizmetlerinden geri kalıyorlar.”