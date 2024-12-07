İnsanlığın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Çin'de yeni bir insan türü bulundu

Yayınlanma: 07.12.2024 - 14:24

Güncelleme: 07.12.2024 - 14:24

Bilim insanları, Çin’de bulunan bir fosilden yola çıkarak ‘Homo juluensi’ adını verdikleri yeni bir arkaik insan türü keşfedildiğini açıkladı.

ÇİN'DE KEŞFEDİLEN YENİ TÜR: HOMO JULUENSIS

Araştırmacılar, Çin'in kuzeyindeki Xujiayao ve Xuchang bölgelerinde bulunan fosillere dayanarak Homo juluensis adını verdikleri yeni bir insan türünü tanımladı. Bu keşif, insan evrimine dair mevcut bilgimizi derinleştirirken, Orta Pleistosen dönemi yaklaşık 300 bin ila 50 bin yıl önce hominin çeşitliliğini daha iyi tanımlamaya olanak sağlıyor.

KOCAMAN KAFATASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

2023 yılında Hawaii Üniversitesi'nden Christopher Bae ve Çin Bilimler Akademisi'nden Xiujie Wu, Xujiayao’da bulunan hominin fosillerini inceledi ve bu bireylerin Homo juluensis olarak adlandırılmasını istedi. Bu fosiller, modern insanlara, Denisovalılara ve Neandertallere özgü özellikler taşıyan büyük kafataslarıyla dikkat çekiyor.

HOMO JULUENSIS'İN ÖZELLİKLERİ

Homo Juluensis, yaklaşık 220 bin ila 100 bin yıl önce yaşamış ve büyük beyin hacmi ile kalın kemik yapılarıyla öne çıkıyor. Xujiayao'da yapılan kazılarda 10 bireye ait fosiller ile 10 binden fazla taş alet bulundu. Fosillerin özellikleri, bu popülasyonun farklı hominin türleri arasında genetik alışveriş sonucu ortaya çıktığını ve Asya’daki insan evriminde hibridizasyonun önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

BİLİM DÜNYASINDA HENÜZ KABUL GÖRMEDİ

Homo juluensis henüz tüm bilim dünyasında kabul görmüş değil. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Chris Stringer, bu türün Homo longi ile örtüşebileceğini belirtirken, Wisconsin Üniversitesi’nden paleoantropolog John Hawks, bu adlandırmanın fosil kayıtlarını daha iyi sınıflandırmaya yardımcı olacağını savunuyor.