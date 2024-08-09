Instagram engeline 'detoks' demişlerdi: Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç sert çıkıştı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 14:03

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:07

Oyuncu Kıvanç Kılınç, Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından sosyal medyadan "detoks" yapma açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kılınç, bu durumu "hak gasbından ‘detoks’ devşiren cici konformistler" şeklinde eleştirdi. Kılınç, konformizmin, konforuna düşkünlükle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, elit ve seçkin kişilerin bu tür davranışları desteklediğini ifade etti.

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası bazı ünlüler sosyal medyadan uzaklaşmanın kendilerine iyi geldiğini belirtmişti. "Kızıl Goncalar" dizisinde 'Naim' karakterini canlandıran Mert Turak, Instagram'a erişim engeli nedeniyle "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi" demişti. Turak, Instagram'dan ekmeğini kazanan influencerların bu durumdan olumsuz etkilendiğini de vurgulamıştı.

Diğer yandan oyuncu Gülsim Ali ise, Instagram'a getirilen erişim engelini "Instagram detoksu yapan biri olarak çok da büyük bir sıkıntı yaşamadım. Biraz dinlenmek güzel" şeklinde değerlendirmişti.