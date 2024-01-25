Instagram hikayeleri neden bu kadar bağımlılık yapıyor?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:27

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:27

Instagram, Ağustos 2016’da yaptığı bir güncellemeyle uygulamaya, 24 saat içinde kaybolan hikaye ekleme özelliği getirdi. Hepimiz gündelik hayatımızda Instagram hikayelerini dizi gibi izliyoruz.

Headline'nın haberine göre; Psikolog Dr. Raffaello Antonino, Instagram hikayelerinin Netflix dizi bölümleri gibi çalıştığını ileri sürüyor. Ona göre hikayelerin hızlı ve kişisel olması insanlarda merak uyandırıyor. Bu nedenle sürekli Instagram hikayelerini izlemeye mecbur hissediyoruz. Uzmanlara göre hikayeler, beyin için emzik görevi görüyor. Hızlı videolar bizi gerçekliğin sorumluluklarından daha çabuk uzaklaştırıyor ve sosyal olarak beslenmemize yol açıyor.

Önce Instagram’da bağlantılı olduğumuz kişilerin hikayelerini izliyoruz. Ardından gün içinde yediğimiz, içtiğimiz şeyleri ya da okuduğumuz kitabı biz hikaye olarak paylaşıyoruz. Nihayetinde hikayemizi kimlerin izlediğini görmek için bir daha Instagram’a giriyoruz. Peki bu kısır döngünün içine nasıl girdik? Uzmanlara göre bunun en temel nedeni insan doğası. Doğamız gereği insanların ne yaptığını ve bizi nasıl gördüklerini merak ediyoruz. Hikaye bağımlılığımızın diğer bir nedeni ise hayatımızın önemli anlarını insanlarla paylaşarak öz kimliğimizi desteklemiş olmamız. Instagram hikayeleri aracılığıyla kendi hayatımızın “mükemmel” bir projeksiyonunu yayınladığımızda kendimize güvenimiz artıyor.

Hikayelerde ne izlediğimizi anlamadan bir sonraki adımda ne göreceğimizi tahmin etmeye çalışıyoruz. Öte yandan paylaşılan hikayeler 24 saat sonra kayboluyor. 24 saatlik sınırlı zaman, hikayeleri en geçici sosyal medya etkileşimlerinden biri haline getiriyor. Bu durum ise hikayeleri sürekli kontrol etme ihtiyacı hissetmemize neden oluyor. Ağımızı sürekli kontrol etmek hiçbir şey “kaçırmadığımızı” garanti ediyor.