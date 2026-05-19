Instagram, rakip platformlarla rekabeti artırmak ve kullanıcıların daha hızlı içerik paylaşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. Son güncelleme ile birlikte gelen “Şipşak” sekmesi, kullanıcıların anlık fotoğraf ve durum paylaşımlarını daha görünür hale getiriyor. Peki, Instagram Şipşak (Instants) nedir? Instagram şipşak nasıl açılır, nasıl kapatılır?

INSTAGRAM ŞİPŞAK (INSTANSTS) NEDİR?

Instagram Şipşak (orijinal adıyla Instants), Instagram'ın kullanıcıların anlık, filtresiz ve yapaylıktan uzak anlarını paylaşabilmesi için geliştirdiği bir fotoğraf/hikaye paylaşım özelliğidir.

- Çift Kamera Teknolojisi: Şipşak özelliği ile paylaşım yaparken telefonunuzun hem ön hem de arka kamerası aynı anda çalışır. Böylece hem bulunduğunuz ortamı hem de o anki kendi tepkinizi/yüzünüzü tek bir karede paylaşmış olursunuz.

- Anlık ve Süreli Paylaşım: Genellikle günün rastgele bir saatinde gelen bir bildirimle veya o an hızlıca çekilen, üzerinde saatlerce oynanmamış, filtre uygulanmamış görselleri kapsar.

- Keşfet ve Akış Düzenlemesi: Profilinizde kalıcı bir gönderi olarak kalmasından ziyade, arkadaşlarınızla o an ne yaptığınızı en hızlı şekilde paylaşmanızı sağlayan özel bir sekme veya hikaye formatı olarak işlev görür.

INSTAGRAM ŞİPŞAK NASIL KAPATILIR?

Şipşak Kamerasını/Görünümünü Devre Dışı Bırakma

Eğer hikaye (Story) ekranında veya ana sayfanızda bu özelliğin kamerasını ya da widget'ını görmek istemiyorsanız:

Instagram Hikaye Ekleme ekranını açın (Ana sayfayı sağa kaydırın).

Alt kısımdaki modlar (Normal, Canlı, Boomerang vb.) arasından Şipşak (Instants) modunu bulun.

Eğer ekranın üst köşesinde bir Ayarlar (Çark) simgesi varsa buraya dokunarak "Bu özelliği akışta göster" seçeneğini kapatın.

Profil ekranının sağ üst köşesinde yer alan üç çizgi menüsüne giriş yaptıktan sonra “İçerik Tercihleri” bölümündeki “Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle” seçeneği ile de özellik kapatılabiliyor.