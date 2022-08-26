Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti
Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, iktidara yakın medya tarafından hedef haline getirilen sanatçı Gülşen, önceki gün tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, ünlü şarkıcıyı sabah saatlerinde ziyaret etti.
Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.
İktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen ünlü şarkıcı, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.
OZAN ÇOLAKOĞLU'NDAN ZİYARET: KİŞİSEL EŞYALARINI GETİRDİ
Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.
Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
İlgili Haberler
- Gülşen'e destek yağdı
- Hadise'den, Gülşen'in tutuklanmasına tepki: 'Kadınları vahşice öldüren döven adamları tutuklasalardı, kaç kadın bugün hayatta olurdu?'
- Türkiye Barolar Birliği'nden Gülşen açıklaması: 'Yargı eliyle baskı atmosferi yaratılıyor'
- Muharrem İnce'den 'Gülşen' yorumu: 'Sözlerine kesinlikle katılmıyorum ama tutuklanmamalıydı...'
- Prof. Dr. Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum: 'Karar hukuki değil'
- Bakan Nebati'den 'Gülşen' paylaşımı: 'Bu çarpık dili şiddetle kınıyorum'
-
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- İngiliz yıldız imzayı attı!