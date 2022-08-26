Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti

Sahnede imam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, iktidara yakın medya tarafından hedef haline getirilen sanatçı Gülşen, önceki gün tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, ünlü şarkıcıyı sabah saatlerinde ziyaret etti.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 13:42
Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti
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Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.

İktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen ünlü şarkıcı, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

OZAN ÇOLAKOĞLU'NDAN ZİYARET: KİŞİSEL EŞYALARINI GETİRDİ

Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi. 

Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.


Gülşen Ozan Çolakoğlu CEZAevi BAKırköy

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