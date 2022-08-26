Ozan Çolakoğlu, eşi Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti

26 Ağustos 2022 Cuma, 13:42

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.

İktidar ve iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen ünlü şarkıcı, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

OZAN ÇOLAKOĞLU'NDAN ZİYARET: KİŞİSEL EŞYALARINI GETİRDİ

Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.

Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.