Instagram'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da en çok zaman geçiren ülkeler açıklandı. Listeye göre Türkiye'de Instagram’da aylık ortalama geçirilen süre belli oldu. İşte ayrıntılar...
Meta'nın sahibi olduğu, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, kurulduğu dönemden bu yana halen yoğun bir ilgiyle kullanılıyor. Özellikle de Türkiye'de büyük bir kullanım oranına sahip.
Instagram'da her yaş kitlesinden kullanıcıya sahip. Bu durumda kullanım yoğunluğunu daha da artırıyor.
DataReportal, popüler sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin dijital raporları yayınladı. Yayınlanan bu raporlarda Türkiye de yer aldı. Rapor, özellikle Türklerin Instagram’da bol bol vakit geçirdiğini gösteriyor.
Dünya geneli ortalaması için Instagram'da 12 saat süre geçirildiği açıklandı.
İLK SIRADA TÜRKİYE VAR
Firma, yayınladığı raporlardan birinde Instagram’da aylık vakit geçirilen süreleri ortaya çıkarttı. Buna göre Türkiye Instagram'da aylık ortalama 21,4 saat vakit geçiriyor. Türkiye’den sonra Instagram’da en çok vakit geçiren ülke 17,6 saat ile “Arjantin” oldu.
Listenin devamında ABD ortalama 7,7 saat ve Birleşik Krallık ortalama 7,7 saat ile yer aldı. Fransa ise ortalama 8,6 saat olarak listede kendisine yer buldu.
İşte o sıralama...
1. Türkiye – 21.4 saat
2. Arjantin – 17.6 saat
3. Brezilya – 15.4 saat
4. Hindistan – 14.9 saat
5. Dünya ortalaması – 12 saat
6. Rusya – 9.6 saat
7. Kanada – 9.5 saat
8. Singapur – 9.5 saat
9. Avusturya – 8.6 saat
10. Fransa – 8.6 saat
11. Almanya – 8.5 saat
12. Birleşik Krallık – 7.7 saat
13. Amerika Birleşik Devletleri – 7.7 saat
14. Meksika – 6.9 saat
15. Güney Kore – 6.1 saat
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