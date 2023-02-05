Instagram'ı en çok kullanan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:44

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 17:44

Meta'nın sahibi olduğu, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram, kurulduğu dönemden bu yana halen yoğun bir ilgiyle kullanılıyor. Özellikle de Türkiye'de büyük bir kullanım oranına sahip.

Instagram'da her yaş kitlesinden kullanıcıya sahip. Bu durumda kullanım yoğunluğunu daha da artırıyor.

DataReportal, popüler sosyal medya platformu Instagram'a ilişkin dijital raporları yayınladı. Yayınlanan bu raporlarda Türkiye de yer aldı. Rapor, özellikle Türklerin Instagram’da bol bol vakit geçirdiğini gösteriyor.

Dünya geneli ortalaması için Instagram'da 12 saat süre geçirildiği açıklandı.

İLK SIRADA TÜRKİYE VAR

Firma, yayınladığı raporlardan birinde Instagram’da aylık vakit geçirilen süreleri ortaya çıkarttı. Buna göre Türkiye Instagram'da aylık ortalama 21,4 saat vakit geçiriyor. Türkiye’den sonra Instagram’da en çok vakit geçiren ülke 17,6 saat ile “Arjantin” oldu.

Listenin devamında ABD ortalama 7,7 saat ve Birleşik Krallık ortalama 7,7 saat ile yer aldı. Fransa ise ortalama 8,6 saat olarak listede kendisine yer buldu.

İşte o sıralama...

1. Türkiye – 21.4 saat

2. Arjantin – 17.6 saat

3. Brezilya – 15.4 saat

4. Hindistan – 14.9 saat

5. Dünya ortalaması – 12 saat

6. Rusya – 9.6 saat

7. Kanada – 9.5 saat

8. Singapur – 9.5 saat

9. Avusturya – 8.6 saat

10. Fransa – 8.6 saat

11. Almanya – 8.5 saat

12. Birleşik Krallık – 7.7 saat

13. Amerika Birleşik Devletleri – 7.7 saat

14. Meksika – 6.9 saat

15. Güney Kore – 6.1 saat