Instagram'dan Eda Taşpınar'a 'uyarı'

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:23

Instagram'da günlük hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan Eda Taşpınar, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Hayatının büyük bir bölümünüde genellikle tatilde olan ve o anlardan fotoğraflar yayınlayamaya devam eden Taşpınar, Instagram'daki son paylaşımıyla gündeme geldi.

INSTAGRAM UYARDI

Şezlongda uzanmış bir fotoğrafını paylaşan Taşpınar'a, Instagram'dan uyarı geldi. Uygulama tarafından pornografik bulunan fotoğraf, Instagram tarafından kaldırıldı.

Taşpınar, fotoğrafının kaldırılmasına tepki göstererek "Gerçekten mi?" yazdı.

YİNE PAYLAŞTI, YİNE SANSÜRLENDİ

Instagram'dan gelen mesajı paylaşan Taşpınar fotoğrafını yine paylaştı ancak uygulama bu pozu yine sansürledi.

Facebook’un bünyesine dahil olduğundan beri Instagram, özellikle gizlilik ve sansür konularında aldığı kararlarla zaman zaman tepki topluyor. Sansür algoritmasını sadece kadınlar üzerinde uyguladığı iddiasıyla eleştirilen Instagram, kadınların protestosuyla karşılaşabiliyor.

Bu protestoların en ses getirenlerinden biri 2014 senesinde gerçekleşmişti. Lina Esco, kadınların göğüs uçlarına yönelik sansürü sona erdirmeye kararlı olan bir grup kadın hakkındaki filmi, Free the Nipple’ı 2014’de yayınlamıştı. Daha önce de aktivistlerin gündeminde olan bu konu Esco’nın filmi ile bir akım haline dönüşmüş ve bu akım en çok da sosyal medya üzerinden yayılmıştı.

Yine yeniden sadece kadınlara uygulanan bu göğüs ucu sansüründen rahatsız olan Rihanna, Miley Cyrus, Chelsea Handler gibi birçok ünlü isim de bu protestoya katılmış; göğüs uçlarının gözüktüğü fotoğraflar paylaşarak bu akımın dünya çapında yayılmasını sağlamışlardı.

Rihanna'nın, Lui dergisine verdiği üstsüz pozları Instagram hesabından paylaşmış ve bu fotoğraflar sebebiyle hesabı geçici olarak kapatılmıştı.

Instagram'ın topluluk kurallarında ise erkeklerin göğüs uçlarına yönelik bir madde bulunmuyor.