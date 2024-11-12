İnsülin direnci için en iyi akşam yemeği saati: Akşam yemeği için en iyi saat nedir?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 23:42

Güncelleme: 12.11.2024 - 23:42

Akşam yemeğinizi yatmadan hemen önce yemek kan şekeri seviyesi için en sağlıklı tercih olmayabilir. Kan şekeri seviyelerinin uzun süre yüksek kalması tip 2 diyabet riskini artırır, ancak aslında bu durumun temelinde insülin direnci yer alır. İnsülin, kandaki şekeri hücrelere taşıyarak enerjinin sağlanmasına yardımcı olan bir hormondur; ancak vücut bazen insülini verimli şekilde kullanmayı bırakabilir. İşte bu durumda, yüksek kan şekeri ve insülin direnci devreye girer.

Diyetisyenlere göre, insülin direnci, prediyabet, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi birçok rahatsızlık için risk faktörüdür. Neyse ki yaşam tarzında değişiklikler yapmak insülin direncini azaltmak mümkün; bunlardan biri de akşam yemeğinin zamanlaması.

İnsülin direncinin gelişmesi, hücrelerin insülinin kan şekerini düşürme etkisine yanıt vermemesiyle başlar. Bu durumda pankreas daha fazla insülin üretmeye çalışır, ancak zamanla bu döngü sağlıklı bir şekilde devam edemez ve kan şekeri seviyesi yükselmeye başlar.

Akşam yemeğini yatmadan en az iki ila dört saat önce yemek ise bu süreci düzenlemede önemli bir rol oynar. Gün sonunda vücut, uyku sırasında açlık durumuna geçmek için insülin üretimini yavaşlatır ve geç saatlerde yemek yeme bu ritmi bozabilir.

Örneğin, 3.300’den fazla yetişkin üzerinde yapılan bir çalışma, akşam yemeğini erken saatlerde yiyenlerin geç saatlerde yiyenlere göre insüline daha iyi yanıt verdiğini ve düşük vücut kitle indeksine sahip olduklarını ortaya koydu. Aynı şekilde, bir başka araştırma akşam 9 yerine 6’da yenen akşam yemeğinin ertesi gün kan şekeri seviyelerini olumlu etkilediğini gösterdi.