Diyetisyenlere göre yağlardan kurtulmak için yapmanız gereken 5 'kötü' şey

Yayınlanma: 12.11.2024 - 22:40

Güncelleme: 12.11.2024 - 22:40

Viseral yağ, sadece karın bölgesini genişleten inatçı bir yağ olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir. Kalp hastalığı, diyabet ve yağlı karaciğer hastalığı gibi birçok hastalık riskini artıran viseral yağ, iç organlar çevresinde gizlenerek uzun vadeli sağlığınıza zarar verebilir. Neyse ki bu zorlu yağı hedeflemek için bazı “kötü” gibi görünen alışkanlıklar aslında yardımcı olabilir. İşte bir diyetisyene göre viseral yağ kaybetmek için yapmanız gereken beş şaşırtıcı şey...

1. DAHA AZ KARDİYO, DAHA FAZLA YÜRÜYÜŞ

Kardiyo, kalori yakımı için harika olsa da, çoğu zaman açlığı artırarak fazla yemeye yol açabilir. Koşu bandında uzun saatler geçirmek yerine yürüyüş ve kuvvet antrenmanlarına odaklanmak daha etkili olabilir. Araştırmalar, günlük yürüyüşün viseral yağı azaltmada büyük rol oynadığını gösteriyor. Ek olarak, kas kütlesi arttıkça metabolizma hızlanır, bu da yağ kaybını destekler.

2. DAHA FAZLA YAĞ TÜKETİN

Düşük yağ modası geçmişte kaldı! Fındık, zeytinyağı, yağlı balık gibi sağlıklı yağlar açısından zengin Akdeniz diyeti, göbek yağını azaltmada etkili olabilir. Örneğin, 18 ay boyunca Akdeniz diyeti uygulayanların viseral yağlarının %6'sını kaybettiği, yeşil Akdeniz diyeti uygulayanların ise bu oranı %14’e kadar çıkardığı görülmüştür.

3. DİNLENME GÜNLERİNİ ATLAMAYIN

Kilo vermek için sürekli egzersiz yapmak zorunda değilsiniz. Aksine, aktif dinlenme günleri vücudun toparlanmasını sağlar ve kas kazanımını destekler. Dinlenme, yıpranan kasların onarılmasına yardımcı olurken, yoğun egzersiz yapmayı sürdürebilmek için enerjinizi korur.

4. DAHA FAZLA KALORİ ALIN

Az yemek kilo vermek için mantıklı gibi görünse de, kaloriyi aşırı kısıtlamak tokluk hormonlarını olumsuz etkileyerek açlığı ve aşırı yemeyi tetikleyebilir. Gün içinde yeterli miktarda protein ve lif içeren dengeli öğünler tüketmek, uzun süre tok hissetmenizi sağlar.

5. KENDİNİZE MOLA VERİN

Sürekli stresli bir yaşam tarzı, stres hormonu kortizol seviyelerini artırarak göbek yağını tetikleyebilir. Araştırmalar stresi azaltmanın kilo kaybında etkili olduğunu gösteriyor. Gün içinde meditasyon yapmak, arkadaşlarla sohbet etmek ya da kısa yürüyüş molaları vermek, kortizolü azaltarak viseral yağların azalmasına yardımcı olabilir.