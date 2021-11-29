'İntihar girişimi' iddiasına Zerrin Özer'in menajerinden ilk açıklama
Ünlü sanatçı Zerrin Özer, 27 Kasım Cumertesi akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Özer’in intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi. Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu" dedi.
Geçtiğimiz günlerde köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılan sanatçı Zerrin Özer, 27 Kasım Cumertesi akşam saatlerinde hastaneye kaldırılmıştı. Sinir krizi geçirdiği ifade edilen Özer'e sakinleştirici verildiği ve sanatçının ilaç zehirlenmesi yaşadığı belirtilmişti.
Sanatçının midesinin yıkandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.
İHA: 15 ADET ANTİDEPRESAN İLACI KULLANARAK İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
İHA'nın aktardığı habere göre Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde bir villada saat 17.00 sıralarında 64 yaşındaki Özer’in intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.
Özer'in evinde günlük olarak kullandığı antidepresan ilacından 15 adet içerek intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtilmiş ve Özer’in hastanede tedavi altına alındığı olayı neden gerçekleştirdiğinin araştırıldığı ifade edilmişti.
MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA
Habertürk'te yer alan habere göre ilaç alıp, intihar girişiminde bulunduğuna yönelik çıkan haberler sonrası ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk'ten ilk açıklama geldi.
Şentürk, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar girişimi gerçek değil" açıklamasını yaptı.
"ALLAH'IM NASIL BİR ACIDIR BU!"
Sanatçı, 4 gün önce köpeği 'Hurma'nın ölümüyle sarsılmıştı. Acı haberi Instagram hesabından duyuran ve üzüntüsünü ifade eden Özer, "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim Hurma'mı kaybettim. Allah'ım nasıl acıdır bu! Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim" demişti.
Video Haberler
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
En Çok Okunan Haberler
- Kavgaya Türkeş'in ailesi de dahil oldu
- Bir parti daha Millet İttifakı'na katılıyor!
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Canlı yayında sert tartışma
- Dolarda Omicron varyantı etkisi
- CHP'li başkan trafik kazasında hayatını kaybetti
- Eski MİT'çinin CIA'e gönderdiği mesajlar
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var
- İstanbul'u lodos vurdu
- Milyoner'e damga vuran 'TDK' sorusu