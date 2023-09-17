Ebeveynler dikkat: Çocuklarda görülen psikolojik sorunların belirtileri neler?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 12:44

Güncelleme: 17.09.2023 - 12:44

Çocuklar, yaşamlarının ilk yıllarında bir dizi farklı zorluğa ve değişikliğe maruz kalırlar. Okul, arkadaşlık ilişkileri, aile dinamikleri gibi faktörler, çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, çocuklarda psikolojik rahatsızlıkların erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi son derece önemlidir.

UZMANLAR UYARIYOR

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Kaya, "Son yıllarda çocuklarda görülen psikolojik rahatsızlıkların sayısında belirgin bir artış gözlemliyoruz. Bu, çocukların yaşadığı stresin ve baskının arttığını gösteriyor. Ebeveynlerin ve okulların çocukların duygusal ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmaları gerekiyor" diyor.

EN SIK GÖRÜLEN PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

Anksiyete Bozuklukları: Çocuklarda sıkça görülen anksiyete bozuklukları, aşırı endişe, korku ve kaygıya yol açabilir. Bu rahatsızlık, okul fobisi, ayrılma kaygısı gibi formlarda kendini gösterebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Çocuklarda odaklanma güçlüğü, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterizedir. DEHB, öğrenme ve sosyal ilişkiler üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Depresyon: Çocuklarda depresyon, genellikle yorgunluk, isteksizlik, uyku sorunları ve sosyal çekilme gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Ebeveynler, çocuklarının duygusal sağlığını desteklemek için aşağıdaki önlemleri alabilirler:

Açık iletişim kurun ve çocuğunuzun hislerini dinleyin.

Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme teşvik edin.

Okul başarısına odaklanın, ancak mükemmeliyetçilik baskısından kaçının.

Uyumadan önce rahatlatıcı aktiviteleri teşvik edin.

Profesyonel yardım almak için çekinmeden bir uzmana başvurun.

Çocuklarda psikolojik rahatsızlıkların erken teşhisi ve tedavisi, ileride daha ciddi sorunların önlenmesine yardımcı olabilir. Ebeveynler, çocuklarının duygusal ve zihinsel sağlığını önemsemeli ve gerektiğinde profesyonel yardım aramaktan çekinmemelidirler.