İntikam almak için yapılan kin evleri nedir?

Yayınlanma: 04.01.2024 - 10:46

Güncelleme: 04.01.2024 - 10:52

Kin evi, komşuları veya arazi hissesi olan herhangi bir tarafı rahatsız etmek için inşa edilen veya büyük ölçüde değiştirilen bir binadır. Bu evlerin asıl amacı uzun süreli kullanım olmadığından sıklıkla tuhaf ve kullanışsız yapılara sahiptirler.

Kin veya inat evleri, ışığı engellemek veya komşu binalara erişimi engellemek gibi engeller oluşturabilir veya aleni meydan okuma simgeleri olabilirler. ABD'de ev sahiplerinin genellikle görüş, ışık veya hava hakkı olmamasına rağmen, komşular olumsuz irtifak hakkı için dava açabilir. Kin dolu bir yapıya ilişkin durumlarda, mahkemelerin bu yapıdan etkilenmiş olabilecek komşu tarafların tarafını tutma olasılığı çok daha yüksektir. Örneğin, 1988 tarihli Coty v. Ramsey Associates, Inc. davası, davalının kin dolu çiftliğinin rahatsız edici olduğuna ve komşu arazi sahibine menfi irtifak hakkı tanıdığına hükmetti.

Kin evleri ve kin çiftlikleri, kin çitlerine göre çok daha nadirdir. Bu kısmen, modern bina yasalarının komşuların görüşlerine veya mahremiyetine zarar verebilecek evlerin inşasını sıklıkla engellemesine atfedilebilir, ancak çoğunlukla çit yapımının ev inşaatından çok daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay olması nedeniyle. Kin duvarları veya kör duvarlar olarak bilinen benzer yapılar da vardır.

Medeni kanuna uyan ülkelerde kin evleri veya inat çitleri inşa etmek yasa dışı kabul edilmektedir. Hakların kötüye kullanılması olarak kabul edilir ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde yasalarca açıkça yasaklanmıştır.

ÖRNEK KİN EVLERİ

Weh şehri

541 yılında Antakya'nın fethinden sonra Sasani İmparatoru I. Hüsrev ele geçirdiği 30.000 nüfus için Ktesifon yakınlarında yeni bir şehir inşa ettirmiş , bu şehri orijinal Antakya'ya göre modellemiş ve burada yaşayanları eski evlerinde/eski evlerinde yaşamaya zorladığı söylenmiştir. işyerleri. Bu yeni şehre Veh-Antiok-Xusro adını verdi, ya da kelimenin tam anlamıyla "Antakya'dan daha iyi, bunu Hüsrev inşa etti.

Old Spite House,

1716'da bir yelken yapımcısı olan Thomas Wood, Marblehead, Massachusetts'te daha sonra Old Spite House olarak bilinen bir ev inşa etti. Bir olasılık, burada farklı bölümleri işgal eden, birbirleriyle konuşmayan ve birbirlerine satmayı reddeden iki kardeşin yaşadığıdır. Diğer bir açıklama ise, Orne Caddesi'ndeki diğer iki evin görüşünü kapatacak kadar yüksek olan 3 metre genişliğindeki evin, sahibinin babasının mülkünden aldığı küçük paydan dolayı üzgün olması ve bu nedenle ağabeylerinin görüşünü bozmaya karar verdi. Old Spite House hala ayakta ve işgal edilmiş durumda.

Richardson Spite Evi, New York

1895'te Richardson Spite Evi New York City'de Lexington Bulvarı ve 82. Cadde'de bulunan Richardson Spite House 1882'de inşa edildi ve 1915'te yıkıldı. Dört kat yüksekliğinde, 31,7 m (104 fit) genişliğinde ve yalnızca 1,5 m (beş fit) derinliğindeydi. Arsanın sahibi Joseph Richardson, bitişikteki arsanın sahibi Hyman Sarner'ın araziyi satın almaya çalışmasının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından burayı inşa etti. Sarner, arsanın tek başına işe yaramaz olduğunu düşündü ve yalnızca 1000 dolar teklif etti; Richardson 5000 dolar istedi. Anlaşma başarısız olduktan sonra Richardson, arazisine bir apartman inşa ettirdi. Her biri üç oda ve bir banyodan oluşan sekiz süitli, işlevsel (her ne kadar pratik olmasa da) bir apartman binasıydı.

Spite House, Gainford

1904 yılında, merhum Joseph Edleston'ın ailesi, İngiltere'nin Gainford kentindeki St. Mary's kilisesinin yanında bir arsaya sahipti. Çocuklar, Joseph'in kilisedeki 41 yıllık görev süresinin anısına kilise bahçesine bir anıt dikilmesini istediler . Kilise , kilise avlusunun dolu olduğunu ancak ailenin arazilerini kiliseye bağışlayıp bir kısmına anıt inşa edebileceğini öne sürerek izni reddetti. Küçümsendiğini hisseden aile, hemen kendi arazilerinde, kilise avlusunun yanına dikilecek ve ağaçların üzerinde yükselen 40 fitlik (12 m) bir sütunla kendilerine bir ev inşa etmeye başladı. Edleston Spite House hala ayakta ve işgal edilmiş durumda ve ön kapısının üzerinde MCMIV (1904) yazıyor.

Spite Evi, Cambridge

1908'de Francis O'Reilly, West Cambridge, Massachusetts'te bir yatırım parseline sahipti ve araziyi bir kazanç karşılığında satmak için bitişikteki arazi komşusuna yaklaştı. Komşunun araziyi satın almayı reddetmesinin ardından O'Reilly , komşuyu kızdırmak için 37 fit (11 m) uzunluğunda ve yalnızca 8 fit (2,4 m) genişliğinde 308 fit karelik (28,6 m2) bir bina inşa etti.. O'Reilly Spite House hala ayaktadır ve 2009 ortası itibarıyla bir iç dekorasyon firması tarafından işgal edilmektedir