Hakan Korkmaz kimdir? Hakan Korkmaz hangi takımlarda oynadı?
Eski futbolcu Hakan Korkmaz kimdir? Hakan Korkmaz kaç yaşında? Hakan Korkmaz kaç yaşında?
Hakan Korkmaz, 1 Kas 1984 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Futbola Gaziantepspor altyapısında başladı. Profesyonel futbol hayatına 2000 yılında Ankaraspor'da adım attı. 2003 yılında Keçiörengücü'ne kiralık olarak gönderildi. 2004 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. 2006 yılında Mardinspor'da kiralık olarak oynadı. 2006 yılında İstanbulspor forması giydi. 2009 yılında Giresunspor'a taransfer oldu. 2010 yılında futbolculuğu bıraktı.
MENAJERLİK KARİYERİ
Hakan Korkmaz, Beşiktaş oyuncusu Rachid Ghezzal'ın menajeridir.
HAKAN KORKMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
11 Mayıs 2021 günü oynanan Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında tartışma ve arbede çıkmıştı. Spor Şube'ye bağlı polisler, menajer Korkmaz'ı gözaltına almıştı.
KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET
Hakan Korkmaz 2010 yılında eski sevgilisi manken Eva Maya'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış 900 TL paar cezasına çarptırılmıştı.
ŞİKE DAVASI
Hakan Korkmaz 2010 yılında futbolda şike iddialarına ilişkin açılan davada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Ehliyet yenileme için son günler...
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi
- MHP'li Yıldız'ın 'Sansür Yasası' paylaşımına tepki