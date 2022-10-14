Hakan Korkmaz kimdir? Hakan Korkmaz hangi takımlarda oynadı?

14 Ekim 2022 Cuma, 11:35

Hakan Korkmaz, 1 Kas 1984 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Futbola Gaziantepspor altyapısında başladı. Profesyonel futbol hayatına 2000 yılında Ankaraspor'da adım attı. 2003 yılında Keçiörengücü'ne kiralık olarak gönderildi. 2004 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. 2006 yılında Mardinspor'da kiralık olarak oynadı. 2006 yılında İstanbulspor forması giydi. 2009 yılında Giresunspor'a taransfer oldu. 2010 yılında futbolculuğu bıraktı.

MENAJERLİK KARİYERİ

Hakan Korkmaz, Beşiktaş oyuncusu Rachid Ghezzal'ın menajeridir.

HAKAN KORKMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

11 Mayıs 2021 günü oynanan Beşiktaş - Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında tartışma ve arbede çıkmıştı. Spor Şube'ye bağlı polisler, menajer Korkmaz'ı gözaltına almıştı.

KIZ ARKADAŞINA ŞİDDET

Hakan Korkmaz 2010 yılında eski sevgilisi manken Eva Maya'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanmış 900 TL paar cezasına çarptırılmıştı.

ŞİKE DAVASI

Hakan Korkmaz 2010 yılında futbolda şike iddialarına ilişkin açılan davada tutuklanmış daha sonra tahliye edilmişti.