Arif Verimli kimdir, kaç yaşında? Arif Verimli Müge Anlı'nın programından neden ayrıldı?

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:18

Eski Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya hesabında dün yaptığı paylaşımda, hastane bünyesinde kurduğu ‘İntihar Müdahale Merkezi ve Müdahale Hattı’nın daha sonra kapatıldığını açıkladı.

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli, 1 Haziran 1954 yılında Antalya'da doğdu. Arif Verimli, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültes'inden mezun oldu. 1982'de uzman olan Verimli 1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.

1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak başladı. 1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini yaptı.

2004 yılında emekli olan Verimli 2005 - 2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi olarak görev aldı.

2008 yılında ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışmanlık yaptı. Verimli 2021 yılında programdan ayrıldı.

ARİF VERİMLİ MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN NEDEN AYRILDI?

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, ayrılıkla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..."

ŞEVKİ HOCA YÜZÜNDEN AYRILDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Arif Verimli, paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlerine dayandırmıştı. Ancak program arkadaşı Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı tartışma, sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca, Verimli gerçeği açıklamak zorunda kaldı.

Verimli, takipçisinden gelen, "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu" yorumu üzerine, "Evet, teşekkür ederim" diye konuşmuştu.