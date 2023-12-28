İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt: 'Bebek değil o...'
Hamile olduğu iddia edilen İpek Filiz Yazıcı'dan merakları giderecek açıklama geldi.
Geçtiğimiz yıl müzisyen Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.
Takipçilerinin hamile olduğu düşündüğü İpek Filiz Yazıcı, katıldığı filmin galasında hamilelik iddialara yanıt verdi.
Yazıcı, "Evlilik çok güzel gidiyor. Güzel gittiği için böyle kilolar aldık biraz. Öyle bir durum yok, bir süre de düşünmüyoruz zaten" dedi.
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