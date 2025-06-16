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İran'da mahsur kalmıştı... Şarkıcı Lara Türkiye'ye döndü!

İran'da mahsur kalmıştı... Şarkıcı Lara Türkiye'ye döndü!

16.06.2025 12:03:00
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Haber Merkezi
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İran'da mahsur kalmıştı... Şarkıcı Lara Türkiye'ye döndü!

Ünlü şarkıcı Lara, İran’da yaşadığı internet ve iletişim kesintileri nedeniyle büyük endişe yaşadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye’ye döndükten sonra duygusal bir açıklama yapan Lara, “O kadar üzgünüm ki, anlatamam” ifadelerini kullandı.

"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Lara, 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Bir süredir eşiyle birlikte İran’da bulunan sanatçı, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"NE TELEFON ÇALIŞIYOR, NE İNTERNETE GİREBİLİYORUZ"

İran’da internet ve iletişim sorunları yaşandığını belirten Lara, "İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ YAPTI

46 yaşındaki şarkıcı, bu paylaşımından saatler sonra Türkiye’ye döndü. Sınır kapısından yaptığı paylaşımda yaşadığı korku ve stresi dile getiren Lara, şu sözleri kullandı:

“Allah'ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam... Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!”

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