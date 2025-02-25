İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında 'uçak' krizi: 'Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler...'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:19

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:20

İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Sevda Türküsev, şarkıcı İrem Derici ile aynı uçakta seyahat etti. Türküsev, havaalanında çektiği video ile şarkıcı ve ekibine tepki gösterdi.

Derici, kendisini hedef alan sözlere cevap verdi.

'MAALESEF AYNI UÇAKTAYDIK'

Uçak yere indikten sonra İrem Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşup, gülmeleri nedeniyle çevredekileri rahatsız ettiğini belirten Türküsev, "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici'den. Maalesef aynı uçaktaydık. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, böyle toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler. Oysa ki sesi ne kadar güzel. Komple ekipçe sanki onların özel mekanı. Ne kadar ayıp! Enteresan. Ses muhteşem ama davranışlar sıfır" ifadelerini kullandı.

'LÜZUMSUZ ABLA'

Sevda Türküsev'in eleştirilerine sosyal medya paylaşımıyla karşılık veren İrem Derici, "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Hay Allah, lüzumsuz abla" mesajını yazdı.

Şarkıcı, bir diğer paylaşımına ise "Dikkatimizi sana veremeyiz abla. Git kendinle oyna. Derbi var nur yüzlüm" notunu düştü.