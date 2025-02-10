İrem Derici kendi mesleğini önermedi: 'Benim bir gün çocuğum olursa şarkıcı olmasın'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:47

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:47

Ünlü şarkıcı İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine", "Yaz Gülü" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukcu ile olan birlikteliğini sosyal medyada duyuran Derici, özel hayatıyla sıkça gündem oluyor.

Ancak, son olarak önceki akşam hastalığına rağmen sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Derici, çocuğu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı, "Benim bir gün çocuğum olursa Allah korusun, şarkıcı olmasın! Gitsin doktor veya hakim olsun" diyerek anne olma konusunda daha önceki açıklamalarına devam etti.