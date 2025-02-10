İrem Derici kendi mesleğini önermedi: 'Benim bir gün çocuğum olursa şarkıcı olmasın'

Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici, yine dikkat çeken bir itirafta bulundu.

İrem Derici kendi mesleğini önermedi: 'Benim bir gün çocuğum olursa şarkıcı olmasın'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:47

Ünlü şarkıcı İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine", "Yaz Gülü" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukcu ile olan birlikteliğini sosyal medyada duyuran Derici, özel hayatıyla sıkça gündem oluyor.

Ancak, son olarak önceki akşam hastalığına rağmen sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Derici, çocuğu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Şarkıcı, "Benim bir gün çocuğum olursa Allah korusun, şarkıcı olmasın! Gitsin doktor veya hakim olsun" diyerek anne olma konusunda daha önceki açıklamalarına devam etti.


Etiketler: #İrem Derici #irem derici şarkıları

İlgili Haberler

İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu ne iş yapıyor?

İrem Derici'nin sevgilisi Melih Kunukcu kimdir? Melih Kunukcu ne iş yapıyor?
İrem Derici sevenlerini korkuttu: Mersin konseri iptal edildi

İrem Derici sevenlerini korkuttu: Mersin konseri iptal edildi
İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'

İrem Derici'den çok konuşulacak açıklama: 'Genç erkeklerden hoşlanıyorum'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler