İrem Derici kendi mesleğini önermedi: 'Benim bir gün çocuğum olursa şarkıcı olmasın'
Sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımların yanında dobralığıyla da adından bahsettiren İrem Derici, yine dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine", "Yaz Gülü" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi hit şarkılarıyla tanınıyor.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Melih Kunukcu ile olan birlikteliğini sosyal medyada duyuran Derici, özel hayatıyla sıkça gündem oluyor.
Ancak, son olarak önceki akşam hastalığına rağmen sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Derici, çocuğu hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Şarkıcı, "Benim bir gün çocuğum olursa Allah korusun, şarkıcı olmasın! Gitsin doktor veya hakim olsun" diyerek anne olma konusunda daha önceki açıklamalarına devam etti.
Etiketler: #İrem Derici #irem derici şarkıları
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Mansur Yavaş'tan önseçim kararı
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- CHP'ye 'kurultay' incelemesi!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Kartalkaya dosyasından gelen koku
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- Ehliyetler için yeni karar...
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!