İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'

Sahne şovları, kombinleri ve sesi bir yana dursun, özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Her fırsatta anne olmayacağını söyleyen Derici, "Çocuklara tahammül edemiyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:31
İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz hafta 'Erkekler kapatılsın' diyen ünlü şarkıcı İrem Derici, çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, çocuklara tahammül edemediğini söyledi. Derici'nin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte Derici'nin açıklaması şu şekilde:

"Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok.
Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum.”


İrem Derici haberleri irem derici kimdir? haberleri irem derici şarkıları haberleri

İlgili Haberler

Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı

Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı
İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'

İrem Derici sahneden uyardı: 'Benim manitaya çok yaklaşmazsan'
'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi

'İnci Taneleri' dizine gönderme yapan İrem Derici 'hayalim pavyon açmak' dedi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler