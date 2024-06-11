İrem Derici'den 'çocuk' çıkışı: 'Tahammül edemiyorum'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 11.06.2024 - 13:31

Geçtiğimiz hafta 'Erkekler kapatılsın' diyen ünlü şarkıcı İrem Derici, çocuk sahibi olmayı isteyip istemediği sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, çocuklara tahammül edemediğini söyledi. Derici'nin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte Derici'nin açıklaması şu şekilde:

"Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok.

Yapmayacağım da. Zaten 37 oldum, muhtemelen yumurtalar da artık ‘Bay bay bir tanem, sana çocuk mocuk yok’ diyor. İstemiyorum.”

